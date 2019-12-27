Франция убила десятки йеменцев

В среду йеменские хуситы обвинили Францию ​​в том, что она поставляет оружие и материально-техническое обеспечение арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая борется с хуситами в разоренной войной стране.

«Франция убила и ранила более 38 йеменцев в результате артиллерийского обстрела на рынке Аль-Раку в приграничном районе Манбе в мухафазе Саада», - написал в Твиттере Мухаммад аль-Хути, один из хуситских лидеров.

Он добавил, что французская правовая система закрывает глаза на эти атаки.

Пока что эти обвинения никак не прокомментировали ни арабская коалиция ни французское правительство.

В понедельник хуситы обвинили саудовскую армию в бомбардировке рынка Аль-Раку, в результате которой десятки людей были убиты и ранены.

Йемен был охвачен насилием и хаосом с 2014 года, когда повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу Сана.

Кризис обострился в 2015 году, когда возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция начала разрушительную воздушную кампанию, направленную на сдерживание территориальных завоеваний хуситов.

С тех пор, как полагает ООН, десятки тысяч йеменцев, включая многочисленных гражданских лиц, были убиты и ранены в ходе конфликта, а еще 14 миллионов находятся под угрозой голода.