Ливия официально попросит Турцию о военной помощи

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха заявил в четверг, что правительство национального согласия, признанное ООН, официально запросит военную помощь у Турции.

Выступая на пресс-конференции в Триполи, Башагха сказал, что помощь будет использована для противостояния силам Халифы Хафтара, мятежного командира, который сражается с ПНС.

Он также утверждал, что Хафтар предоставляет базы и аэропорты зарубежным странам.

Также он подтвердил, что Турция, Тунис и Алжир создадут совместный союз.

«Будет хорошее сотрудничество между Турцией, Тунисом и Алжиром, и мы будем в одном союзе, это будет служить нашему народу, нашей безопасности и стабильности в регионе».

Ссылаясь на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Туниса Кайса Саида в среду, он сказал: «Мы приветствуем любую инициативу, которая охватывает всех ливийцев, а также любую инициативу, которая должна осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций».

«Мы [Турция и Ливия] должны объединить усилия, чтобы начать политический процесс для прекращения огня в Ливии», - добавил он.

Напомним, что в апреле силы Хафтара начали военную кампанию по захвату Триполи, но до сих пор не смогли продвинуться дальше окрестностей города.

Башагха назвал действия Хафтара «вопиющим терроризмом».

Ранее в четверг Эрдоган заявил, что предложение о предоставлении военной поддержки "законному правительству" Ливии, базирующемуся в Триполи, будет подано в парламент Турции 8 или 9 января.