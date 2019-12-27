Переговоры о спорной эфиопской плотине на Ниле пока остались без результата

Переговоры между Египтом, Суданом и Эфиопией по поводу спорной плотины, которую Эфиопия почти завершила строить на Ниле, застопорились на фоне противоречивых заявлений из Египта и Эфиопии.

Три страны завершили третий из четырех раундов переговоров по урегулированию спора между Египтом и Эфиопией, вызванного плотиной «Хидасэ» (Возрождение), которую Эфиопия строит на Ниле с 2011 года, без четкого соглашения. Теперь кажется все менее вероятным, что переговоры, которые должны быть завершены 13 января, закончатся разрешением спора.

Основным требованием Египта была гарантия от Эфиопии, что Египет будет получать не менее 40 миллиардов кубометров воды в год из Нила. Во вторник министр ирригации Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что Египет уже отказался от этого требования, но ему противоречит египетское заявление, в котором говорится, что Египет по-прежнему привержен этому требованию.

Египет в настоящее время получает около 55,5 млн. кубометров воды в год из Нила. Нил является основным источником воды в стране, и египтяне опасаются, что плотина окажет катастрофическое воздействие на их страну, лишив их воды, необходимой для питья и ведения сельского хозяйства, а также электроэнергии, произведенной в Асуанской плотине в Египте, которая была построена в 1960-й года.

Выступая после переговоров, которые проходили в Хартуме, Бекеле сказал эфиопским СМИ, что Египет больше не требует 40 миллионов кубометров в год и что нерешенные вопросы будут решены в ходе четвертого раунда переговоров, который начнется 8 января.

В ответ египетское министерство ирригации и водных ресурсов опубликовало заявление, в котором говорится, что оно продолжает требовать 40 миллиардах кубометров в год.

Эфиопия и Египет также спорят о скорости заполнения эфиопской плотины, поскольку это может повлиять на функционирование Асуанской плотины. Египет хочет, чтобы плотина была заполнена минимум за семь лет, а Эфиопия хочет заполнить ее за четыре года. Бекеле сказал, что соглашение по этому вопросу еще не достигнуто.

Эфиопия планирует завершить строительство плотины к 2023 году. Она утверждает, что плотина имеет жизненно важное значение для ее будущего развития и ее планов перехода от страны с низким уровнем дохода к среднему.

В заявлении египетского министерства говорится, что Египет хочет соглашения, которое гарантировало бы право Эфиопии на развитие, при этом не подвергая Египет опасности. Каир заявляет, что Египет представил план, который будет координировать работу Асуанской плотины и «Хидасэ».

Если Египет и Эфиопия не достигнут соглашения к концу января, Египет может передать спор международным сторонам для посредничества.