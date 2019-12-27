Конституционный суд Турции признал незаконной блокировку Википедии

Конституционный суд Турции постановил, что более чем двухлетний запрет на доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia в стране является нарушением свободы выражения мнений.

Турция заблокировала Википедию в апреле 2017 года, обвинив ее в участии в «клеветнической кампании» против страны, после того как она отказалась удалить контент, который утверждал, что Турция якобы поддерживает ИГИЛ* и другие террористические организации.

На своем веб-сайте суд заявил в четверг, что он постановил, что "свобода выражения мнений, которая находится под защитой 26-й статьи Конституции, была нарушена". Постановление открывает путь для снятия запрета на Википедию в Турции.

Фонд Wikimedia, некоммерческая организация, которая владеет Википедией, обратился в высший суд Турции, чтобы оспорить блокировку доступа.

«Одна из печальных проблем заключается в том, что с самой первой недели мы утверждали на всех платформах, что процесс блокировки доступа ко всей Википедии был незаконным», - написал в Твиттере адвокат Wikimedia Гонендж Гуркайнак.

«Тем не менее, нам пришлось растянуть этот вопрос, подав иск в [Конституционный суд] и [Европейский суд по правам человека], и годами бороться из-за этой проблемы», - сказал он.

Это решение было принято в суде большинством в 10 против 6, рассказал Яман Акдениз, юрист, который обратился в суд в качестве пользователя.

Напомним, что Турция заблокировала Википедию в апреле 2017 года, когда орган, надзирающий за телекоммуникациями, сослался на закон, разрешающий ему запрещать доступ к сайтам, которые считаются непристойными или представляют угрозу для национальной безопасности.

Конституционный суд теперь должен отправить в соответствующие органы пись, сказал Акдениз агентству Reuters, добавив, что в прошлом подобные решения принимались в течение 24 часов.

«Юридически [нижестоящий] суд не имеет права сопротивляться этому решению», - сказал он. Но он добавил, что были недавние примеры, когда нижестоящие суды не сразу выполняли решение Конституционного суда.

Акдениз рассказал также, что статьи, которые привели к запрету, останутся в сети.

В последние годы горячо обсуждается независимость судебной власти Турции, и критики утверждают, что на решения суда влияют политики.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая партия АК опровергают подобные заявления, утверждая, что судебная власть принимает свои решения самостоятельно. Если решение суда о разблокировке Википедии будет все же принято, это послужит доказательством независимости судов.

При этом многие турки давно нашли способы обойти запрет на Википедию и другие заблокированные сайты. Проблема в том, что блокировка самой популярной в мире онлайн-энциклопедии, к которой ежедневно обращаются за информацией миллионы людей, фактически привела к тому, что в ней представлены лишь враждебные Турции взгляды. В случае снятия блокировки многие турки сами могут исправлять недостоверную информацию о своей стране.