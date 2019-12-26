Татарские активисты соберут деньги на памятник защитникам Казани

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) распространил заявление о намерениях начать сбор средств для сооружения памятника защитникам Казани. Об этом сообщает издание "Idel.Реалии".

Напомним, что 17 декабря Вахитовский райсуд Казани признал законным отказ городских властей установить памятник павшим защитникам Казани в 1552 году. С иском в суд обращался пенсионер и активист татарского национального движения Мударис Галимзянов. Он требовал от правительства Татарстана исполнения своего же решения от 26 февраля 1999 года "О сооружении памятника павшим защитникам Казани в 1552 году".

Судья Евгения Зыбунова констатировала, что "постановление Кабмина РТ 26 февраля 1999 года не является нормативно-правовым актом, следовательно, не создает каких-либо прав и обязанностей для заявителей, а неисполнение постановления не влечет нарушений прав и обязанностей заявителей". Во ВТОЦ назвали решение суда "политическим".

В президиуме ВТОЦ напомнили, что "татары терпеливый и сверхтолерантный народ, но это не значит, что можно не обращать внимания на национальные чувства татар, на историческую память народа".

"Отказ властей от сооружения памятника считаем унижением татарского народа и его великой истории. Мы заявляем, что татарский народ может сам построить памятник своим великим предкам-героям. Будет написано обращение к татарскому народу и начат сбор средств. Если нам не выделят землю в Казани для сооружения памятника, мы обратимся с просьбой к президенту Польши. Как известно, в Гданьске открыт памятник татарскому воину", — резюмировали активисты татарского национального движения.