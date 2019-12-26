Эрдоган в Тунисе обсуждал Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду встретился со своим тунисским коллегой Каисом Сайедом во время неожиданного визита в тунисскую столицу, чтобы обсудить события в соседней Ливии.

Выступая на совместной пресс-конференции, Эрдоган сказал журналистам, что они обсуждали пути прекращения огня и возвращения враждующих группировок за стол переговоров.

«Мы обсудили возможные шаги и возможности сотрудничества с целью скорейшего прекращения огня в Ливии и возвращения к политическому процессу», - сказал Эрдоган.

Визит состоится через месяц после того, как Турция и правительство национального согласия Ливии, признанное ООН, подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности и военного сотрудничества.

Кабинет министров ПНС и турецкие законодатели с тех пор одобрили соглашение.

В своих комментариях в среду Эрдоган подтвердил готовность Турции направить войска для поддержки ПНС, заявив, что это будет сделано по просьбе ливийского правительства.

«Мы не гости без приглашения, и если оно придет, мы его рассмотрим», - сказал Эрдоган. «Мы постоянно на связи с ними», - сказал он.

«Однако мы должны поднять вопрос: силы, присутствующие в Ливии, более 5000 военнослужащих из Судана, что они там делают?», - спросил Эрдоган, ссылаясь на сообщения о суданских бойцах, сражающихся вместе с силами мятежного генерала Халифы Хафтара.

Форма военной помощи Турции остается неясной, но во вторник представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что парламент Турции работает над законопроектом, разрешающим размещение войск в Ливии.

Между тем, как замечают эксперты, активность Турции по Ливии начинает приносить свои плоды. В частности это касается как раз таки Туниса, который, похоже, примкнул к группе внешней поддержки ПНС. Этому посодействовал сам пресс-секретарь хафтаровской Ливийской национальной армии (ЛНА) Мисмари, который не мудрствуя лукаво обвинил соседнюю страну в поддержке террористов. Дескать, там руководят всем ихваны, через Ан-Нахду. Да еще якобы Турция на тунисский остров Джерба переправляет экстремистских боевиков из Сирии. Тут уж видимо Тунис понял, что с таким людьми ему в любом случае будет не по пути.

Но кроме того, сообщается, что Алжир, вероятно, тоже начал оказывать прямую помощь ПНС, как минимум обеспечивая доставку грузов со своей территории в Мисурату.

В общем, вырисовывается такая вот интересная, и в чем-то действительно нео-османская конфигурация.