Кувейтские депутаты выступили в защиту китайских и индийских мусульман

Кувейтские законодатели призвали свое правительство вмешаться, чтобы остановить преследование мусульман в Восточном Туркестане и Индии, сообщает агентство «Anadolu».

Группа из 27 депутатов подписала заявление, в котором они подчеркнули солидарность с уйгурскими мусульманами, испытывающими систематические репрессии со стороны китайских коммунистов.

Они обвинили Китай в проведении репрессивной политики против тюркской мусульманской группы и ограничении ее религиозных, коммерческих и культурных прав.

По словам официальных лиц США и экспертов ООН, около 1 миллиона человек, или около 7% мусульманского населения в регионе Синьцзян, были заключены в расширяющуюся сеть лагерей «политического перевоспитания».

Human Rights Watch в сентябре прошлого года обвинила Пекин в проведении «систематической кампании по нарушению прав человека» в отношении уйгурских мусульман в Синьцзяне.

Помимо этого, кувейтские законодатели выразили обеспокоенность по поводу недавних ограничений в отношении мусульман в Индии.

Напомним, что в Индии разразились протесты против нового закона о предоставлении гражданства индусам, парсам, сикхам, буддистам, джайнам и христианам, но не мусульманам, которые мигрировали из Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

В общем, так и живем — то маленькая Гамбия заступается за мусульман Мьянмы, то депутаты маленького Кувейта за мусульман Китая.