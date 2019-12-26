Очевидное-невероятное: в Дубаи прошел публичный митинг протеста против политики Нарендры Моди

В Дубае прошла небольшая демонстрация индийцев в знак протеста против спорного закона о гражданстве, который был принят у них на родине. Новость на самом деле могла бы показаться совершенно заурядной, особенно на фоне многотысячных демонстраций в самой Индии, а также кипящих событий в других странах. Однако, что действительно делает это событие незаурядным, так это место, ведь в ОАЭ гораздо проще в последнее время увидеть мессу с папой римским, чем политическую протестную демонстрацию. Любые политические собрания и демонстрации в ОАЭ совершенно запрещены.

Писатель и правозащитник Аяд аль-Багдади отметил, что протестующие могут быть депортированы властями ОАЭ из-за того, что политические демонстрации запрещены в стране.

ОАЭ, как известно, ранее высылала протестующих, таких как индийские строители, требующие улучшения условий труда.

Неясно, дали ли сами власти ОАЭ зеленый свет для протеста, ведь они поддерживают тесные связи с Индией. Сам Моди был удостоен высшей гражданской чести в августе, когда ему был вручен «Орден Зайеда».

Впрочем, некоторые наблюдатели указывают, что сам факт такой демонстрации, которой позволили состояться, может означать косвенное послание от властей ОАЭ Нарендре Моди. Возможно, что настоящим ответом на этот вопрос станет как раз таки судьба протестующих.