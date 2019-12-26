Дилемма конгресса США: как не стать спонсорами афганских талибов?

Конгресс США позволяет Пентагону потратить до 15 миллионов долларов в этом году на материально-техническую поддержку мирных переговоров в Афганистане. При этом законодатели изо всех сил стараются обеспечить, чтобы эти деньги не принесли пользу талибам*.

Но Пентагон, запрашивая деньги ранее в этом году, сказал, что «вероятно» некоторая часть этих средств может косвенно помочь талибам. А это значит, что американским чиновникам и военным приходится как-то явно обходить собственные законы, которые запрещают помощь террористическим группировкам.

Еще в мае стало известно, что Пентагон запросил у Конгресса деньги и статутные полномочия, необходимые для того, чтобы военный персонал США в Афганистане мог покрыть расходы на возможные местные мирные переговоры - для обеспечения безопасности, транспортировки, проживания, питания, поставок, связи и других услуг.

Некоторые утверждают, что эти расходы являются по сути небольшой платой за привлечение воюющих сторон к столу после почти 18-летнего конфликта.

Тем не менее, многие члены Конгресса приходят в замешательство от мысли, что некоторые из этих расходов могут покрыть расходы талибов, которые убили тысяч американцев на поле боя, годами укрывали «Аль-Каиду»* и зарабатывают сотни миллионов долларов в год от незаконной (по мнению США по крайней мере) деятельности.

Этот казус показывает, что не только лишь Москва идет на компромиссы со своим собственным террористическим законодательством, приглашая талибов на переговоры. Похожая дилемма стоит и перед американцами.

Документ Пентагона, представленный комитетам обороны ранее в этом году с просьбой о бюджете, направлен на обоснование новых ассигнований и соответствующих полномочий. Но в документе также предупреждается, что расходы могут привести к тому, что Пентагон столкнется с антитеррористическими законами.

«Содействие и поддержка такого примирения, вероятно, потребует от Соединенных Штатов оказания поддержки», - говорится в запросе, - «отдельным лицам или организациям, таким образом, чтобы это могло повлечь за собой положения, касающиеся материальной поддержки террористов и террористических организаций».

Руководство Пентагона также предложило в этом документе некоторые законодательные формулировки для финансирования. Окончательный законопроект о финансировании обороны или NDAA, во многом отражает то, к чему стремятся чиновники департамента.

NDAA на финансовый год 2020 станет законом, как только его подпишет президент.

В пояснительном отчете, прикрепленном к новому NDAA, говорится, что расходы «террористической» группы не будут оплачены напрямую.

«Участники конференции отмечают, что это положение не разрешает прямые выплаты членам или элементам движения «Талибан», - говорится в отчете.

Но язык счетов NDAA прямо не говорит об этом.

Что касается того, чьи расходы могут быть покрыты 15 миллионами долларов, в законопроекте NDAA говорится только, что на этот вопрос ответит министр обороны после консультации с государственным секретарем.

И, согласно законодательству, деньги могут быть выплачены «на безвозмездной основе» указанным получателям, за исключением других учреждений США.

NDAA также предусматривает, что средства не могут быть потрачены на определенные расходы, в том числе на покупку боеприпасов или на перевозку участников переговоров в правительственных транспортных средствах США.

Законопроект требует, чтобы министерство обороны представило Конгрессу подробные отчеты о том, как расходуются деньги.

Конгрессмены изо всех сил стараются, чтобы деньги не попали к талибам или по крайней мере, чтобы это выглядело так, словно деньги не могут попасть к талибам. Например, утверждают, что средства на мирные переговоры не могут выделяться талибам, если в этих переговорах не участвуют афганские правительственные чиновники или женщины. Однако, оговорка американских чиновников о том, что талибам ни за что не заплатят напрямую, намекает на то, что скорее всего талибы все же могут получить эти средства косвенным образом.

* - запрещены в РФ