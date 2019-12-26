Израильская армия признала «ошибку», из-за которой погибла целая семья в Газе

Израильская армия призналась в неверной оценке риска для гражданских лиц, из-за которой погибли погибли девять членов одной семьи.

Воздушные атаки 14 ноября были направлены против дома Расми Абу Мальхуса, сотрудника Палестинской администрации в Газе, и его брата Мухаммада.

Девять членов семьи Саварка были убиты в результате четырех налетов на их дом в Дейр-эль-Балахе. Пять жертв были детьми.

Воздушные налеты унесли жизни Расми, его второй жены Марьям, 45 лет, и троих из его 11 детей - трехлетнего Салима, Муханнада, 12 лет и трехмесячного Фираса.

В результате взрыва также погибли жена Мухаммада, 39-летняя Юсра, и двое их сыновей, 7-летний Муаз и 13-летний Васим. Мухаммад скончался 22 ноября в результате полученных ран.

Они были среди 34 палестинцев, убитых израильскими воздушными налетами на сектор Газа в течение двух дней трансграничных боев между Израилем и группой «Исламский джихад». По меньшей мере 63 израильтянина также получили ранения в результате ракетного обстрела из Газы.

Израильская армия утверждала, что она атаковала дом военного командира, принадлежащего к вооруженной группировке «Исламский джихад», но семья это отрицала.

В своем заявлении во вторник израильская армия сообщила, что разведывательная информация, собранная до нападения, указала, что дом «был определен как военный комплекс террористической организации Исламский джихад».

Армия «вычислила», что «гражданскому населению не будет нанесен ущерб в результате нападения» на объект, который, как считается, не использовался для жилья гражданскими.

Позже в ходе армейского расследования выяснилось, что «хотя на территории комплекса велась военная деятельность, он не был закрытой территорией, и в действительности там присутствовали гражданские лица», говорится в сообщении.

Армия заявила, что научится на своих «ошибках» уменьшать «повторение подобных нерегулярных событий». Кто-нибудь еще верит в это?