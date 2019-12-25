В казахском селе жители требуют у полиции освободить участников драки с китайцами

Во вторник у здания суда в казахстанском селе Жансугурово около сотни человек требовали освободить пятерых местных жителей, обвиняемых в драке с иностранными рабочими в Алма-Атинской области, сообщает «Фергана».

Собравшиеся после заседания в Аксуском районном суде скандировали на казахском языке «Бостандық!» («Свободу!»). Протестующие также заблокировали выезд для полицейского автомобиля и микроавтобуса, на котором пятерых подсудимых, предположительно, должны были повезти обратно в следственную тюрьму.

Стянутые к месту сотрудники спецподразделения полиции предприняли попытку оттеснить толпу для проезда автомобилей. Из толпы протестующих доносились требования сегодня же объявить судебное решение, а также возгласы «Соттатпаймыз!» («Не позволим осудить!»). Кадры противостояния между протестующими и полицией опубликовало на своей странице в Facebook движение «Атажұрт жастары».

На фоне противостояния находившийся за полицейским кордоном активист Рысбек Сарсенбай, взобравшись на капот полицейского автомобиля, в рупор обратился к протестующим с призывом «не нарушать закон». Между тем со стороны участников акции доносились призывы освободить обвиняемых безоговорочно сегодня же.

По информации КазТАГ, позднее к собравшимся вышел представитель прокуратуры, пообещав отпустить фигурантов дела о драке. «Как вы слышали, в суде была достигнута договоренность о заключении процессуального соглашения, сейчас нужно оформить необходимые бумаги, после того как завтра процессуальное соглашение будет утверждено, парни будут освобождены», — цитирует агентство его слова.

9 октября в Алма-Атинской области произошла драка между китайскими рабочими и местными жителями. Поводом послужило избиение китайскими рабочими водителя-казаха. По версии следствия, казахстанцы в отместку избили несколько десятков человек, четырем из них понадобилась медицинская помощь.

Трое иностранцев, которые участвовали в конфликте 7 октября, были привлечены к административной ответственности за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Позже двое из них были выдворены за пределы страны.

В отношении казахстанцев, которые напали на китайских рабочих, начали расследование по трем статьям — «Хулиганство», «Причинение <…> страданий путем систематического нанесения побоев» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».