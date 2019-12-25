В Китае напишут «социалистические издания» смыслов Корана и Библии

Китай перепишет издания Библии и смыслов Коран, чтобы «отразить социалистические ценности», на фоне подавления религиозных групп в стране.
Новые издания не должны содержать контента, противоречащего убеждениям Коммунистической партии, считает высокопоставленный партийный чиновник. Пункты, которые цензура посчитает неверными, будут «исправлены» или переведены заново.
Хотя Библия и Коран конкретно не упоминались, партия призвала к «всесторонней оценке существующей религиозной классики, направленной на содержание, которое не соответствует прогрессу времени».
Приказ был дан в ноябре во время заседания, проведенного Комитетом по этническим и религиозным вопросам Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции, которая курирует этнические и религиозные вопросы в Китае.
Группа из 16 экспертов, представителей разных религий из Центрального комитета Коммунистической партии Китая, приняла участие в конференции в прошлом месяце, сообщает агентство Синьхуа.
Встреча проходила под наблюдением Вана Янга, председателя Китайской народной политической консультативной конференции.
Ван подчеркнул, что религиозные лидеры должны следовать указаниям президента Си и толковать убеждения различных религий в соответствии с «основными ценностями социализма» и «требованиями эпохи», сообщает французская газета Le Figaro.
Он призвал чиновников создать «религиозную систему с китайскими чертами».
Чиновники согласились с директивами Вана, добавив, что миссия «это выбор истории».
Они также утверждали, что, «пересматривая» религиозные книги, они предотвратят размывание страны «крайними мыслями» и «еретическими идеями».
Встреча в ноябре состоялась как раз, когда Китай подвергается все большей критике по поводу своей религиозной политики.
Напомним, что эксперты и активисты ООН утверждают, что как минимум один миллион этнических уйгуров и других мусульман содержатся в центрах содержания под стражей в регионе.