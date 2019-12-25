В Китае напишут «социалистические издания» смыслов Корана и Библии



Китай перепишет издания Библии и смыслов Коран, чтобы «отразить социалистические ценности», на фоне подавления религиозных групп в стране.

Новые издания не должны содержать контента, противоречащего убеждениям Коммунистической партии, считает высокопоставленный партийный чиновник. Пункты, которые цензура посчитает неверными, будут «исправлены» или переведены заново.

Хотя Библия и Коран конкретно не упоминались, партия призвала к «всесторонней оценке существующей религиозной классики, направленной на содержание, которое не соответствует прогрессу времени».

Приказ был дан в ноябре во время заседания, проведенного Комитетом по этническим и религиозным вопросам Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции, которая курирует этнические и религиозные вопросы в Китае.

Группа из 16 экспертов, представителей разных религий из Центрального комитета Коммунистической партии Китая, приняла участие в конференции в прошлом месяце, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча проходила под наблюдением Вана Янга, председателя Китайской народной политической консультативной конференции.

Ван подчеркнул, что религиозные лидеры должны следовать указаниям президента Си и толковать убеждения различных религий в соответствии с «основными ценностями социализма» и «требованиями эпохи», сообщает французская газета Le Figaro.

Он призвал чиновников создать «религиозную систему с китайскими чертами».

Чиновники согласились с директивами Вана, добавив, что миссия «это выбор истории».

Они также утверждали, что, «пересматривая» религиозные книги, они предотвратят размывание страны «крайними мыслями» и «еретическими идеями».

Встреча в ноябре состоялась как раз, когда Китай подвергается все большей критике по поводу своей религиозной политики.

Напомним, что эксперты и активисты ООН утверждают, что как минимум один миллион этнических уйгуров и других мусульман содержатся в центрах содержания под стражей в регионе.