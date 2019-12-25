Битва за Идлиб: ракеты попали в школу, убив восемь человек

По меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, были убиты во вторник, когда ракеты попали в школу на северо-западе Сирии, в которой укрываются перемещенные лица, заявили наблюдатели и активисты оппозиции.

Эти удары были нанесены по деревне Джобас близ города Саракеб в южной провинции Идлиб, последней цитадели повстанцев в раздираемой войной стране.

Активисты оппозиции заявили, что войска режима также осадили турецкий наблюдательный пункт в этом районе, но пока не атаковали его.

Асадитские войска начали широкое наземное наступление на прошлой недел, после нескольких недель бомбардировок, которые привели к бегству десятков тысяч человек в провинции Идлиб.

Активисты оппозиции говорят, что более 40 деревень в настоящее время находятся под контролем режима в южных районах Идлиба.

По оценкам Организации Объединенных Наций, около 60 000 человек покинули этот район, направляясь на юг после того, как в начале этого месяца усилились бомбардировки. В последние дни еще тысячи людей бежали дальше на север к турецкой границе.

Активисты обвинили Россию, главного союзника Башара Асада в войне, в ракетной атаке во вторник. По данным британской Сирийской обсерватории по правам человека, среди погибших было пять детей и одна женщина.

Гражданский журналист из Сирии Хусейн Хаттаб сообщил о том же числе погибших.

Войска режима продвигаются к удерживаемому повстанцами городу Маарат-ан-Нуман, который находится на шоссе, связывающем столицу Дамаск с северным городом Алеппо, крупнейшим сирийским городом.

Похоже, силы Асада в конечном итоге вновь захватят стратегическую магистраль, которая была под контролем повстанцев с 2012 года.

СОПЧ заявила, что войска режима сейчас находятся примерно в четырех километрах от Маарат-ан-Нуман, добавив, что правительственные силы, наступающие с востока, окружили турецкий наблюдательный пункт возле деревни Сурман.

Во вторник Турция заявила, что ведет переговоры с Россией с целью достижения нового прекращения огня.