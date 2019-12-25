Ливия: силы Хафтара обстреляли гражданский район Триполи

Во вторник от взрыва снаряда на овощном рынке в пригороде ливийской столицы погибли по меньшей мере четыре мирных жителя.

«Четверо мирных жителей были убиты и шестеро ранены взрывным устройством, нацеленным на овощной рынок Таджура», - сказал агентству AFP Усама Али, представитель спасателей.

Силы, лояльные признанному Организацией Объединенных Наций правительству национального согласия (ПНС), обвинили в нанесении ударов по гражданскому району так называемую Ливийскую национальную армию, которая подчиняется мятежному генералу Халифе Хафтару.

Фотограф агентства новостей AFP на месте происшествия подтвердил, что снаряд взорвался возле овощного рынка, расположенного в районе под контролем ПНС.

По словам фотографа, осколки снарядов упали на автомобили и здания на площади в несколько десятков метров.

Сама ЛНА, которая с апреля пытается взять столицу, пока не прокомментировала нападение.

Согласно данным ООН, опубликованным на прошлой неделе, в результате боев вокруг Триполи с 4 апреля погибли по меньшей мере 284 мирных жителя и 363 получили ранения.

За тот же период более 140 000 ливийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Страна погрязла в хаосе с тех пор, как бывший диктатор Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время восстания, поддержанного НАТО в 2011 году.