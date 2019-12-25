Эфиопские мусульмане протестуют против поджога мечетей

Несколько тысяч мусульман по всей Эфиопии в последние дни протестовали против поджога четырех мечетей в регионе Амхара.

Нападения, совершенные в прошлую пятницу в городе Мотта, более чем в 350 км к северу от столицы Аддис-Абеба, были направлены не только против мечетей, но и против бизнеса, принадлежащего мусульманам. Мусульмане призвали привлечь виновных к ответственности.

Премьер-министр Абий Ахмед назвал эти атаки «попытками экстремистов разрушить нашу богатую историю религиозной терпимости и сосуществования». Недавние волнения на этнической почве в некоторых частях страны временами действительно принимали религиозные формы.

Известный мусульманский ученый Камил Шемсу во вторник заявил агентству Associated Press, что есть «политические деятели, которые хотят натравить одну религиозную группу на другую», и обвинил в этой негативной роли активистов и видео, распространяемые в Интернете.

Чиновники из региона Амхара сообщили, что арестовали 15 подозреваемых в связи с нападениями. Глава полиции Джемал Меконнен заявил государственным СМИ, что нападения были вызваны новостями о пожаре, вспыхнувшем в церкви несколькими днями ранее.

Региональных чиновников критикуют за их медленный ответ и неспособность остановить подобные нападения.

Во многих общинах по всей Эфиопии, в том числе в Аддис-Абебе, прошли демонстрации.

Хотя этническое насилие было постоянной проблемой при Абии, недавние беспорядки, по-видимому были мотивированы религией, по крайней мере частично.

В течение нескольких дней насилия в регионе Оромия в октябре, в результате которого погибло более 80 человек, сообщалось о нападениях на мечети и церкви.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что конфликты, которые с виду коренятся в религии, часто также обусловлены спорами о землепользовании, этнической принадлежности и других проблемах.

Согласно последней переписи населения, проведенной в 2007 году, мусульмане составляют около одной трети населения Эфиопии в 110 миллионов человек, уступая только православным христианам (40 процентов).

Но мусульмане являются крайне незначительным меньшинством в Амхара, втором по численности населения регионе страны, где православные христиане составляют более 80 процентов от общего числа.

Нападения на мечети были осуждены Эфиопской православной церковью и Высшим советом по исламским делам Эфиопии, сообщает Fana Broadcasting.