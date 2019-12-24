Имам Али Якупов получил компенсацию за моральный ущерб

Имам Али хазрат Якупов из села Средняя Елюзань в Пензенской области получил компенсацию за моральный ущерб, пройдя все судебные инстанции. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на самого Али хазрата.

Напомним, что Коран-хафиз села Средней Елюзани Пензенской области Али хазрат Якупов более двух лет находился в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его обвиняли в том, что он в проповедях якобы призывал к уничтожению евреев.

Он был смещен с поста имама мечети, а новым имамом стал один из инициаторов письма, на основании которого было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Суд присудил выплатить Якупову 100 тысяч рублей. Решение устояло во всех инстанциях.

Также Али хазрат Якупов сообщил, что его жалоба рассматривается в ЕСПЧ.