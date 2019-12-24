Фонд Ходорковского сделал подарки сыновьям Абдулмумина Гаджиева

Мы все ждем хороших новостей в деле Абдулмумина Гаджиева, но к сожалению таких новостей пока нет. И все же, есть хотя бы отдельные приятные вести, которые продолжают вселять веру в людей и гражданское общество в России.

Сыновья журналиста Абдулмумина Гаджиева, признанного политзаключенным ("Мемориал") и узником совести ("Amnesty Interational"), получили подарки (2 iPad и сертификат на 20 тысяч рублей в "Детский мир") для детей политзаключенных от "Правозащиты Открытки" и Михаила Ходорковского.

Сулейман Гаджиев, сын заключенного журналиста, поблагодарил за подарки, и заявил, что готов пойти на сделку со следствием - и обменять все подарки (и даже больше) на своего папу.

Напомним, что фигуранты дела о якобы организации и финансировании терроризма журналист Абдулмумин Гаджиев, юрист Абубакр Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев уже более 6 месяцев находятся под стражей в следственном изоляторе.