Ливия: силы Халифы Хафтара отпустили турецкое судно

Силы ливийского мятежного генерала Халифы Хафтара освободили судно с турецкими членами экипажа, захваченное на выходных в Средиземном море.

Ахмад аль-Масмари, пресс-секретарь самозваной Ливийской национальной армии Хафтара, заявил в понедельник, что не нашел оружия на судне под флагом Гренады, которое перевозило муку из Мальты в египетский прибрежный город Александрия.

Судно было изъято "потому что оно вошло в территориальные воды Ливии без предварительного разрешения", - сказал представитель ЛНА.

Напомним, в субботу ЛНА захватила судно и доставила его в ливийский порт под ее контролем для проверки.

Конфискация судна произошла на фоне напряженности в отношениях между ЛНА и Турцией, которая поддерживает правительство национального согласия (ПНС) Ливии, базирующееся в столице страны Триполи.

С апреля силы Хафтара ведут наступление на ПНС, пытаясь захватить Триполи у ополченцев, защищающих его.

В прошлом месяце Турция и ПНС подписали соглашения о морском судоходстве и безопасности, что вызвало международное возмущение и обеспокоенность со стороны нескольких средиземноморских стран.

Соглашения, которые были одобрены турецким парламентом в субботу, позволяют Анкаре обеспечивать военную подготовку и снаряжение по запросу Триполи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция может отправить войска в Ливию, если правительство Триполи официально попросит об их развертывании.

Кроме того, официальный представитель ЕС Питер Стано предупредил в понедельник, что "нет никакого военного решения кризиса в Ливии", и призвал все стороны прекратить свои военные действия.

Тем временем силы Хафтара в воскресенье продлили трехдневный срок, который они ранее дали ополченцам, защищающим Триполи от наступления ЛНА.

ЛНА требует, чтобы ополченцы покинули Триполи и прибрежный город Сирт. Новый срок заканчивается в среду.

Бои вокруг Триполи обострились в последние недели после того, как Хафтар объявил «финальную» и решающую битву за столицу.

Хафтара поддерживают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

Наступление грозит ввергнуть Ливию в очередную вспышку насилия, самую масштабную с 2011 года, когда был свергнут и убит диктатор Муаммар Каддафи.