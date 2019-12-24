В Пакистане профессор университета приговорен к смертной казни за богохульство

Суд в Пакистане осудил известного университетского лектора за богохульство и приговорил его к смертной казни. Между тем правозащитники называют его процесс эмблемой справедливости судебного разбирательства в таких судебных процессах по всей стране.

Джунаид Хафиз, преподаватель Университета Бахауддина Закария в центральном пакистанском городе Мултан, был обвинен в оскорблении Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и Священного Корана в 2013 году в Facebook.

Суд в Мултане признал его виновным и приговорил его к смертной казни в субботу после продолжительного судебного разбирательства, которое сопровождалось частыми задержками и переводом судей.

Хафиз содержится в одиночном заключении по соображениям безопасности с 2014 года, когда был убит его адвокат, известный правозащитник Рашид Рехман.

Нападение произошло после того, как религиозные лидеры и юристы, связанные с обвинением, угрожали Рехману на открытом судебном заседании.

С тех пор суд проводится в тюрьме строгого режима.

Нынешний адвокат Хафиза, чье имя не называется в связи с проблемами безопасности, охарактеризовал атмосферу на судебных слушаниях как «пугающую», а затем добавил, что профессор обжалует приговор в Высоком суде Лахора.

«Неспособность задержать тех, кто застрелил Рехмана, сигнализировала о безнаказанности для других потенциальных сторонников самосуда», - говорят адвокат Хафиза и его семья в заявлении, опубликованном после субботнего приговора.

В итоге, по словам защиты Хафиза, все судьи запуганы, и от них вряд ли можно ожидать правосудия. Достаточно сказать, что за время процесса сменилось уже восемь судей.

Зия-ур-Рехман, прокурор по этому делу, опроверг утверждения о том, что обвинение пыталось затянуть дело или запугать судью. Он сказал после оглашения приговора, что «это было очень справедливое судебное разбирательство».

Мы на "Голосе Ислама" уже писали о проблеме пакистанских судебных процессов по богохульству. С одной стороны, очень радует, что остались в мире страны, готовые призвать к ответу и наказать тех, кто оскорбляет нашего Пророка и наш Коран. С другой стороны, общественная атмосфера постоянно давит на судебную систему и практически никогда не сомневается в виновности осуждаемых, даже если суд приходит к другому выводу, как это было в деле Асии Биби. Надеемся, что в этом случае суд принял во внимание все обстоятельства и руководствовался исключительно справедливостью.