TikTok: как китайская соцсеть бережет Турцию от фотографий с собаками и трущобами

Бывшая сотрудница социальной сети TikTok, которая возглавляла группу турецких модераторов в стамбульском офисе до начала этого года, обвинила китайскую социальную сеть в произвольной цензуре контента на основе пола, расы, социального дохода и недопустимости видеороликов с политическим или религиозным выражением.

Несе Идиль, которая проработала в компании в течение 10 месяцев до мая этого года, рассказала изданию Middle East Eye, что каждый месяц в социальной сети удаляются сотни видеороликов по прихоти начальства, которое желает, чтобы соответствующий контент был привлекательным для граждан Турции среднего класса.

«По сути, они удаляют все, что им не нравится. Рекомендации не имеют значения», - рассказала Идиль.

«Изначально они не хотели разрешать видео, где можно увидеть людей с собаками, потому что они думали, что это неисламский контент и будет слишком провокационным опубликовать такой контент в Турции», - сказала она.

Напомним, что Турция является это страна, где около 130 000 собак получают приют и еду от местных органов власти только в одном Стамбуле.

«Одна китайская начальница хотела, чтобы мы удалили видео из деревень или трущоб, потому что «они выглядели вонючими» для нее».

TikTok, принадлежащая технологической компании ByteDance со штаб-квартирой в Пекине, является третьим по популярности загружаемым приложением в мире и имеет только в Турции более 23 миллионов пользователей.

Сервис обмена видео позволяет пользователям создавать 15-секундные видеоролики, озвученные музыкальными клипами.

Идиль была уволена из компании за то, что она назвала «сексистским преследованием» со стороны китайских руководителей. «Они сказали мне не назначать женские ночные смены», - сказала она. «Потому что, по их словам, женщины не понимают технологии».

Представитель TikTok заявил, что они привержены обеспечению «безопасной, гостеприимной и позитивной рабочей среды» для сотрудников.

Идиль в настоящее время готовится подать в суд на компанию, обвиняя ее в сексизме на рабочем месте. Турецкое законодательство требует, чтобы стороны использовали юридическое посредничество до подачи иска. Идиль сказала, что она не была удовлетворена посредничеством и скоро подаст в суд на компанию.

Утверждения Идиль согласуются с информацией в открытом доступе. В сентябре The Guardian сообщила, что TikTok, наряду с запретом антикитайского контента, использовал «строгие» руководящие принципы в «странах с консервативными моральными кодексами», таких как Турция. В частности цензуре подвергаются фотографии обнаженных людей, употребление алкоголя, курдского сепаратизма, изображения «неисламских божеств» и гомосексуализм. Отметим, что в самом Китае напротив, местных мусульман заставляют раздеваться, пить алкоголь и т. д.

Сама компания утверждает, что эти принципы были отменены в мае. Тем не менее, в прошлом месяце социальная сеть натолкнулась на общественную реакцию за то, что деактивировала аккаунт американской мусульманки, которая разместила видео с критикой китайского правительства за обращение с уйгурскими мусульманами.

С тех пор компания извинилась и снова активировала указанный аккаунт.