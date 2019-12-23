В Узбекистане состоялись парламентские выборы

В воскресенье в Узбекистане прошли выборы в законодательную палату парламента. Как отмечают аналитики, эти выборы показали наибольшее безразличие жителей Узбекистана к выборам за весь период независимости. На момент закрытия избирательных участков явка составила 71,1% - самый низкий показатель с 1991 года.

И это не удивительно. В СМИ нельзя было заметить предвыборного ажиотажа, партии, программы которых мало отличались друг от друга, не боролись за избирателей — во всяком случае, в публичном поле эта борьба была практически незаметна, если не считать неуклюжих попыток отдельных кандидатов привлечь к себе внимание. К примеру, как пишет «Фергана» один кандидат заявил, что «уважающий себя человек не выйдет в путь в холодную погоду, при 50 градусах мороза и не сядет в автобус, который точно сгорит, лишь для экономии 50 долларов». Другой был уверен, что жители узбекских регионов, планирующие посетить Ташкент, должны предварительно уведомить об этом свое районное ОВД.

Тем не менее первые парламентские выборы в Узбекистане после смерти Ислама Каримова признаны состоявшимися — для этого достаточно голосов 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.

В выборах принимали участие все пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.