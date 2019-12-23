Судан расследует причастность старого режима к преступлениям в Дарфуре

Судан начал расследование преступлений, совершенных в регионе Дарфур членами правительства бывшего президента Омара аль-Башира, заявил государственный прокурор страны.

По данным Организации Объединенных Наций, в результате конфликта между проправительственными силами и повстанцами из этнических меньшинств погибло около 300 000 человек и 2,5 миллиона человек стали беженцами.

«Мы начали расследование преступлений, совершенных в Дарфуре с 2003 года», - заявил прокурор Тагелсир аль-Хебер по прибытии в Хартум в воскресенье после поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Он добавил, что это были «дела против бывших должностных лиц режима», связанных с Баширом, которого Международный уголовный суд разыскивает за его роль в конфликте в Дарфуре.

Ордера на арест бывшего лидера были выданы МУС в 2009 и 2010 годах по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, но Аль-Башир не был экстрадирован в Гаагу, где находится МУС.

Аль-Хебер также сообщил, что против Салаха Гоша, бывшего начальника разведки при аль-Башире, возбуждено уголовное дело.

«Было четыре дела против Салаха Гоша, и мы начали процедуру по доставке его (обратно в Судан) через Интерпол», - сказал Хебер.

Гош, глава Службы национальной разведки и безопасности, подал в отставку в апреле через два дня после свержения Аль-Башира, и сейчас находится за пределами Судана.

Новое переходное правительство Судана, пришедшее к власти после того, как протестное движение свергло Аль-Башира, пообещало установить мир в пострадавших от конфликта регионах, включая Дарфур.

14 декабря аль-Башир был приговорен судом в Хартуме к двум годам лишения свободы в исправительном центре за коррупцию. Это было лишь первое из нескольких дел, возбужденных против него.