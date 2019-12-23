«Турция увеличит помощь Ливии при необходимости» - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция увеличит свою военную поддержку международно признанному правительству Ливии, если это будет необходимо. Заявление Эрдогана прозвучало на следующий день после того, как парламент Турции ратифицировал соглашение о безопасности и военном сотрудничестве, подписанное между Анкарой и Триполи в прошлом месяце.

«Мы будем оценивать все виды военной поддержки, включая наземные, морские и воздушные варианты, если это необходимо», - заявил Эрдоган в воскресной речи в северо-западной провинции Коджаэли.

Напомним, что хотя Эрдоган заявил, что Турция готова направить войска в Ливию, правительство должно запросить отдельный мандат от турецкого парламента, чтобы отправить туда войска.

Турция поддерживает признанное ООН правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи, в борьбе против сил генерала Халифы Хафтара, который базируется на востоке.

Хафтара поддерживают Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, страны, с которыми у Турции напряженные или ограниченные отношения.

В субботу силы Хафтара заявили, что захватили турецкое судно для обыска его груза, но Анкара пока не сделала никаких официальных заявлений относительно корабля и его груза.

При этом Турция подверглась критике со стороны Греции, Кипра и Египта за военную сделку с Ливией и отдельное соглашение о морской юрисдикции, также подписанное в ноябре.