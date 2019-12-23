Битва за Идлиб: жители бегут от наступающих сил режима

Десятки тысяч мирных жителей бежали из северной провинции Идлиб к границе с Турцией, на фоне успешного наступления сил режима Башара Асада.

Активисты и спасатели заявляют, что это самое массовое движение беженцев с сентября. Люди пятый день подряд пытаются спастись от массовых бомбардировок их городов и деревень на востоке и юге Идлиба.

По сообщениям местных жителей силы режима, при поддержке России, наносят беспорядочные удары по гражданским целям, чтобы изгнать как бойцов так и мирных жителей. Бомбардировка мирного населения нацелена также на то, чтобы отвлечь повстанцев, многие из которых направили свое внимание на эвакуацию своих семей.

Эти массовые эвакуации происходят, когда силы режима получили контроль над частями южного и восточного Идлиба, прорвавшись через линию фронта повстанческих групп.

В воскресенье информационное агентство режима «Сана» сообщило, что асадитская армия смогла «очистить деревни и фермы» в районе Маарет-ан-Нумаан, назвав по меньшей мере 20 деревень, очищенных от «террористов». Войска режима продвигаются в направлении Маарета аль-Нумаана, который находится на шоссе М5, соединяющем Дамаск с северным городом Алеппо.

Режим борется за то, чтобы взять под контроль стратегическое шоссе, которое позволит ему соединить города, находящиеся под его контролем, и увеличить поступления от торговли.

Последняя эскалация, вызванная интенсивными воздушными налетами на гражданские объекты в юго-восточной части Идлиба, покончила с месяцами застоя на линии фронта.

По данным Сирийской гражданской обороны за последнюю неделю были убиты десятки мирных жителей.

По меньшей мере 11 человек были убиты только в воскресенье в результате нападений на деревни в восточных пригородах, сообщил представитель гражданской обороны.

Турецкие государственные СМИ сообщили в воскресенье, что по крайней мере, 25 000 гражданских лиц покинули регион в направлении турецкой границы за последние два дня.

Жители и спасатели в этом районе заявили, что многие деревни опустели из-за боевых действий, в результате которых с апреля были перемещены более полумиллиона человек, по данным Организации Объединенных Наций.

Считается, что с 1 ноября, когда российские и сирийские самолеты усилили нападения в регионе после краткого затишья, беженцами стали около 200 000 человек.

Хотя большинство семей нашли относительную безопасность вблизи границы с соседней Турцией, гуманитарная ситуация в переполненном пограничном районе была названа ООН "катастрофической". У границы с Турцией уже проживает около миллиона сирийских беженцев, а официальные лагеря уже работают на полную мощность.