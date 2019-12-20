"Новый год - не харам" - глава Центра исламской цивилизации Узбекистана

Глава Центра исламской цивилизации Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур заявил, что празднование мусульманами Нового года в ночь на 1 января якобы не противоречит шариату. Интервью шейха опубликовало государственное информагентство UZA.uz, сообщает «Новое время».

"Принято, что мусульмане Узбекистана накануне 1 января поздравляют друг друга, желая самые искренние пожелания. Сегодня во всем мире для миллионов мусульман празднование Нового года стало привычным. Разве логично в данной ситуации говорить, что они становятся похожими на христиан, или называть их кяфирами (неверующими)?" – заявил Абдулазиз Мансур.

"Прежде чем выносить подобные категоричные решения, называть мусульманина кяфиром, необходимо тщательно изучить его истинные убеждения и хорошо изучить основы ислама", – подчеркнул он.

При этом в Узбекистане последние несколько лет власти крупных городов (Ташкента и Самарканда) не рекомендуют жителям отмечать Новый год в кафе, ресторанах и на улицах. Причина в том, что празднование Нового года может привести к конфликтным ситуациям с мусульманами, которые считают, что нельзя отмечать этот немусульманский праздник.

Тем не менее, Новый год продолжают широко отмечать во всех странах Центральной Азии.