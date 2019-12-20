Пакистан: правительство осудило смертный приговор Первезу Мушаррафу

Правительство Пакистана подаст жалобу на старшего судью, который возглавляет суд, осудивший бывшего военного правителя Первеза Мушаррафа за государственную измену, и потребовал, чтобы труп бывшего президента был выставлен у здания парламента.

Судья Вакар Ахмед Сет в своих личных заметках, записанных в подробном вердикте, опубликованном в четверг, заявил, что бывший президент должен быть задержан и повешен властями как можно скорее.

«И если [Мушаррафа] найдут мертвым, его труп надо перетащить в D-Chowk [перед зданием парламента Пакистана], в Исламабаде, Пакистан, и повесить на три дня», - говорится в наблюдении.

Как уже сообщал «Голос Ислама» во вторник специальный суд осудил и приговорил Мушаррафа к смертной казни. Это беспрецедентный приговор в стране, которой управляли вооруженные силы на протяжении примерно половины всей 72-летней истории.

Сам Мушарраф живет в добровольном изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 2016 года и заявляет, что обжалует приговор в Верховном суде.

В видеообращении, выпущенном с больничной койки в Дубае в четверг, Мушарраф сказал, что он "очень уважает судебную систему", но повторил, что суд не был справедлив к нему.

«Это дело расследуется только потому, что у некоторых людей есть личная вендетта против меня», - сказал он.

Главнокомандующий армией Пакистана генерал Камар Джавед Баджва встретился с премьер-министром Имраном Ханом в столице Исламабаде после приговора.

После этой встречи правительство объявило о том, что будет подано заявление против судьи, который также является главным судьей Высокого суда Пешавара, за его замечания.

Федеральный министр юстиции Фарог Насим назвал приговор «беспрецедентным и подлым».

«Это попытка увести Пакистан в мрак», - сказал он.

Ранее военный представитель генерал-майор Асиф Гафур выступил на пресс-конференции в армейском штабе в Равалпинди, утверждая, что приговор был частью заговора с целью дестабилизации Пакистана.

«Сегодняшний приговор, и особенно использование в нем [определенных] слов, противоречат человечеству, религии, культуре и ценностям», - сказал он.

Мушарраф был назначен главнокомандующим армией в 1998 году и через год захватил власть в результате военного переворота, уволив правительство премьер-министра Наваза Шарифа и назначив себя главой исполнительной власти. Он продолжал управлять страной в течение девяти лет.

167-страничный приговор был вынесен специальным судом, который с 2014 года судит Мушаррафа за действия, предпринятые в то время, когда он был президентом и командующим армией.

В ноябре 2007 года Мушарраф ввел чрезвычайное положение и приостановил действие конституции после массовых протестов против его правления, которые начались из-за неудавшейся попытки отстранить от должности тогдашнего главного судью Верховного суда.

В полном приговоре в четверг подробно изложены аргументы суда из трех человек, обвиняющего Мушаррафа в совершении государственной измены по пяти пунктам во время чрезвычайной ситуации в ноябре 2007 года. За приговор высказались двое судей, а один несогласный судья утверждал, что никакого юридического определения для "государственной измены" не было установлено.

Суд отклонил утверждение Мушаррафа о том, что ему не была предоставлена ​​возможность защитить себя, заявив, что он сам отказался представить доказательства или показания.

«Мы придерживаемся мнения о том, что обвиняемый по этому делу о государственной измене получил больше, чем ему положено в справедливом судебном процессе», - говорится в приговоре. «Обвиняемый, которому была предоставлена ​​всякая возможность защитить себя, своим поведением в ходе разбирательства лишь продемонстрировал свое полное презрение к закону и правовым институтам в этой стране».

Суд постановил, что, введя чрезвычайное положение и установив жесткие правила в последующие дни, Мушарраф наделил себя «действительно огромными полномочиями и наделил себя авторитетом диктатора».

В отдельных комментариях как судья Шахид Карим, который согласился с обвинительным приговором, так и судья Назар Акбар, который не согласился с приговором, высказали несогласие с мнение судьи Сета относительно публичного показа тела Мушаррафа.

Ситуация в Пакистане примечательна тем, что здесь мы видим по-настоящему независимую судебную власть, которая не стесняется противостоять сильной армии. И как видим, способна даже мстить своим противникам спустя многие годы.