Эрдоган предупредил о новом потоке беженцев из Сирии в Турцию

Приютившая уже 4 миллиона беженцев, Турция может столкнуться с новой волной около 50 000 сирийских беженцев, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство «Anadolu».

Выступление президента Турции прозвучало во время встречи за круглым столом в рамках саммита мусульманских мировых лидеров в Куала-Лумпуре.

«Турция уже принимает 4 миллиона [беженцев], теперь еще 50 000 направляются на нашу землю из Идлиба», - сказал Эрдоган в Куала-Лумпуре.

«Мы потратили более 40 миллиардов долларов. Ни Турция не получает серьезной поддержки от Управления ООН по делам беженцев, ни Европейский Союз не держит своего обещания», - сказал он, подразумевая соглашения о беженцах между Турцией и ЕС.

В соответствии с соглашением 2016 года, ЕС обязался выделить 6 миллиардов евро (6,6 миллиардов долларов) помощи для улучшения условий жизни сирийских беженцев в Турции. Но только 2,22 миллиарда евро (2,43 миллиарда долларов) было выделено к июню 2019 года.

В настоящее время Турция принимает около 3,6 миллиона сирийских беженцев, больше, чем любая другая страна мира. По официальным данным, до сих пор Анкара потратила 40 миллиардов долларов на беженцев.