В Ливане начались переговоры о новом премьер-министре

Президент Ливана начал консультации в четверг, чтобы выбрать замену бывшему премьер-министру Сааду Харири, который подал в отставку семь недель назад под давлением беспрецедентной волны протестов.

Хассан Диаб, профессор Американского университета в Бейруте (АУБ) и бывший министр образования, был назван ливанскими СМИ вероятным преемником Харири.

Новое правительство срочно нуждается в премьер-министре для преодоления растущего экономического кризиса, в результате которого страна находится на грани дефолта.

Президент Мишель Аун начал уже дважды отложенные официальные переговоры, после того, как Харири объявил в среду, что он не будет бороться за повторный пост.

Харири в последние дни считался наиболее вероятным выбором для руководства правительством, в котором доминируют технократы, но в среду вечером он объявил, что уходит.

Напомним, что Харири подал в отставку 29 октября, спустя почти две недели общенационального межконфессионального протестного движения, требующего полного устранения политической элиты, которую считают коррумпированной и некомпетентной.

Ливан управляется теми же политическими кланами и семьями, что управляли страной после гражданской войны 1975-1990 гг. Протестующие же настаивают на технократическом правительстве.

«Я стремился удовлетворить их потребность в правительстве экспертов, которое я видел в качестве единственного варианта решения серьезного социально-экономического кризиса, с которым сталкивается наша страна», - говорится в заявлении Харири.

Но он объяснил, что его назначение на третий срок в качестве премьер-министра вызвало слишком сильную оппозицию со стороны его политических соперников.

Харири заявил о себе как о защитнике экономических реформ, ставших заложниками нежелательных партнеров по коалиции, но протестующие видят в нем продукт наследственной политики Ливана.

Ведущие политики Ливана начали стекаться в президентский дворец в четверг утром для консультаций с Ауном. У многих наблюдателей это поселило надежду, что объявление о новом премьер-министре будет неизбежным.

Система разделения власти, которая была закреплена после окончания гражданской войны, означает, что должность премьер-министра должна быть занято членом мусульманской общины суннитов.

Ливанские СМИ указали в качестве нового лидера на 60-летнего Хасана Диаба, вице-президента АУБ, который был министром образования в период с 2011 по 2014 год.

«Хасан Диаб - новый премьер-министр, отвечающий за формирование правительства», - пишет газета «Ан-Нахар» на первой полосе.

Другие остаются более скептичными, и высокопоставленные суннитские политики не стали заявлять о своей поддержке Диаба, чье назначение, о котором сообщают местные СМИ, было поддержано шиитской группировкой "Хезболла".

Предыдущее и единственное пребывание Диаба на посту министра было в правительстве, сформированном после того, как кабинет Харири был свергнут «Хезболлой» и ее политическими союзниками.