Триполи принимает предложение Анкары о военной помощи

Ливийское правительство национального единства, признанное Организацией Объединенных Наций, приняло предложение Турции об оказании военной и материально-технической поддержки в противостоянии с силами мятежного генерала Халифы Хафтара, сообщает Al Jazeera.

ПНЕ заявило в четверг, что его кабинет министров «единогласно одобрил выполнение меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества между ПНЕ и правительством Турции, подписанного 27 ноября».

ПНЕ во главе с премьер-министром Файезом аль-Сарраджем собралось на встречу в присутствии военных чиновников.

Правительство пока что не дало никаких подробностей об условиях соглашения или помощи, которую Анкара могла бы оказать силам ПНЕ.

Напомним, что в прошлом месяце ПНЕ и Турция подписали соглашение о морских границах, чем сильно рассердили Грецию и Египет, а также подписали еще один пакт о военном сотрудничестве.

Турецкие официальные лица ранее заявляли, что Анкара может отправить войска в Ливию, если ПНЕ попросит об этом, но министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, что такой просьбы пока что не поступало.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что его правительство готово помочь ПНЕ.

«Мы ускорим процесс между Турцией и Ливией. Мы сказали им, что всегда готовы помочь, если они в этом нуждаются. От военного сотрудничества и безопасности до шагов, предпринятых в отношении наших морских прав, - мы готовы», - сказал Эрдоган.

Это произошло после того, как Кремль заявил во вторник, что президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудят предложение Анкары оказать военную поддержку ПНЕ во время переговоров в Турции, запланированных на следующий месяц.