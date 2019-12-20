Судан отмечает годовщину восстания против диктатуры Омара аль-Башира

Спустя год после того, как в Судане начались демонстрации из-за растущих цен на хлеб, по всей стране проходят празднования, отмечающие восстание, в результате которого пал режим автократа Омара аль-Башира.

Ожидается, что в центральный город Атбар, колыбель восстания, сотни людей прибудут на поезде из Хартума, чтобы провести целую неделю торжеств.

Организованная переходным правительством и протестным движением, это дань уважения тысячам демонстрантов, которые в ключевые моменты восстания отправились в столицу.

Сотни поющих и танцующих людей втиснулись в поезд на северном вокзале Хартума для 350-километровой поездки в Атбару, вынудив организаторов сесть на спасательные автобусы, а также на второй поезд.

В Хартуме празднования запланированы в нескольких районах, особенно на городской площади Свободы, которая была переименована в честь протестующих.

Именно на пыльных улицах Атбары на берегу реки Нил суданцы провели свои первые митинги в декабре 2018 года против решения правительства утроить цену на хлеб.

Протесты охватили африканскую нацию, и к апрелю они свергли Башира, который был у власти три десятилетия.

По словам врачей, связанных с протестным движением, более 250 человек были убиты в результате насилия, связанного с демонстрациями против Башира и военных правителей, которые его заменили.