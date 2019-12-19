В КЧР восемь человек осуждены за экстремизм

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил в силе решение Хабезского районного суда о признании восьми местных жителей виновными в участии в деятельности экстремистской организации и незаконном обороте оружия. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на представителя Следственного управления СКР по республике.

Все восемь местных жителей были задержаны в мае 2018 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД России по КЧР.

"Следствием установлено, что Заур Унежев в 2016 году организовал на территории республики деятельность международного экстремистского религиозного объединения 'Ат-Такфир Валь-Хиджра', в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - пояснил представитель СУ СКР по КЧР.

По версии следствия, в период 2016-2018 годов Унежевым были привлечены к участию в деятельности запрещенной организации Сафар Бакиров, Якуб Байрамуков, Мухарбий Карданов, а также Арсен, Артур, Беслан и Мурат Лаховы.

"Указанные лица добровольно вошли в состав ячейки международного экстремистского религиозного объединения 'Ат-Такфир Валь-Хиджра' в КЧР и приняли участие в ее деятельности", – добавил представитель пресс-службы следственного управления СКР по КЧР.

Всех подсудимых Хабезский райсуд признал виновными. Двое приговорены к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, один – к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, пятеро получили условные наказания – 2 года и 2 года и 6 месяцев.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу в Верховный суд КЧР, который по итогам рассмотрения оставил обвинительный приговор без изменений.