The Economist назвал Узбекистан страной года

Британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной, которая добилась наибольшего прогресса за прошедший год. Редакция объяснила свой выбор ускорением реформ в центральноазиатской стране.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом, исключительно жестоким и некомпетентным», — говорится в материале. Журнал напомнил, что режим заставлял тысячи мужчин, женщин и детей трудиться на полях и жестоко расправлялся с диссидентами.

Шавкат Мирзиёев, сменивший Ислама Каримова, деспотично управлявшего страной 27 лет, поначалу мало что предпринимал, отмечает издание. Однако, избавившись от главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова в 2018 году, он начал реформы, которые только ускорились в уходящем году.

«Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, приняло решение закрыть одну из самых суровых тюрем — «Жаслык», запретило чиновникам проводить бесконечные проверки бизнесменов, пустило в страну иностранных журналистов, открыло больше пограничных переходов. Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику», — отмечает издание.

«Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко», — говорится в материале.

Другими претендентами на звание страны года были Северная Македония, Судан и Новая Зеландия. В прошлом году победителем была выбрана Армения.