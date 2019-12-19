Саммит в Куала-Лумпуре: мусульманские лидеры обсудят вызовы перед уммой

Лидеры нескольких важных мусульманских стран мира встретятся в четверг в столице Малайзии, чтобы обсудить такие вопросы, как исламофобия и бедность. Организаторы встречи настаивают, что это мероприятие не должно конкурировать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад будет председательствовать на встрече с другими главами государств - президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что в нем также примет участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

По словам организаторов, к саммиту в Куала-Лумпуре присоединятся не менее 250 иностранных представителей из 52 стран и 150 малазийских делегатов. В их число входят правительственные чиновники, ученые и лидеры из различных неправительственных секторов.

Но также весьма заметно отсутствие некоторых лидеров, включая глав Индонезии, Саудовской Аравии и Пакистана.

По сообщению пакистанского издания Business Recorder, премьер-министр Пакистана Имран Хан отменил свою поездку после визита в Саудовскую Аравию на выходных.

Во вторник малайзийский новостной вебсайт Malaysiakini сообщил, что Хан позвонил Махатиру, чтобы извиниться за свое отсутствие. Вместо этого будет присутствовать министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши.

В свою очередь, иранский лидер Рухани заявил, что его присутствие в Куала-Лумпуре является частью политики «поворот на Восток» и усилий по достижению «более тесных связей с основными азиатскими странами». Иран в настоящее время сталкивается с экономическими санкциями США, которые Махатир назвал в субботу нарушением международного права. Рухани прибыл в столицу Малайзии во вторник.

Шамсудин Осман, генеральный секретарь саммита, сказал, что это событие, инициатива Махатхира, направлено на то, чтобы «добиться результатов» в отношении «бедственного положения мусульман» во всем мире.

«Нам нужно что-то конкретное ... что правительства, приверженные этой идее, могут реализовать», - сказал он, добавив, что мероприятие также направлено на исправление «многих заблуждений» об Исламе как религии.

Он посмеялся над предположениями о том, что мероприятие призвано создать новый блок, который мог бы конкурировать с ОИС. Он сказал, что политические наблюдатели «слишком много читают» (между строк) саммита.

Раис Хуссин, президент и исполнительный директор независимого малазийского аналитического центра Emir Research, заявил, что саммит должен быть «искренним и не организованным только ради его постановки», предупреждая, что он не может быть «неправомерно захвачен националистически-религиозными группами».

В статье, опубликованной во вторник в Malaysiakini, Хуссин также призвал участников саммита предложить конкретные решения для улучшения торговли внутри мусульманских стран и между ними.

Он отметил, что весь мусульманский мир обеспечивает только 5 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП). При этом с точки зрения демографии мусульмане составляют около четверти населения мира.

Поскольку различные мировые лидеры и представители мусульманского мира - от северноафриканского государства Алжир до Узбекистана в Центральной Азии и Брунея в Азиатско-Тихоокеанском регионе - собираются в Куала-Лумпуре, ожидается, что они обсудят основные проблемы, среди которые война в Йемене, экономическое неравенство, положение уйгуров в Китае, кризис беженцев-рохинджа и гендерное неравенство. Мы же уповаем на Всевышнего и надеемся, что саммит не завершится общими отговорками, как это чаще всего бывает.