Омара аль-Башира приговорили к двум годам заключения за коррупцию

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам заключения по обвинениям в коррупции, незаконном получении подарков и хранении иностранной валюты. Приговор вынес суд в Хартуме 14 декабря. Об этом сообщает Би-би-си.

Свергнутый военными в апреле этого года аль-Башир будет отбывать срок в исправительном учреждении, а не в тюрьме. По суданским законам, людей старше 70 лет не отправляют в тюрьму. Отметим, что по сравнению с судьбами Каддафи или Саддама Хусейна это поразительный акт гуманизма.

Суд также постановил конфисковать наличные деньги, обнаруженные в резиденции президента во время переворота. Тогда следователи изъяли 6 млн евро, 351 тыс. долларов и 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).

В ходе процесса аль-Башир заявил, что часть средств поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Экс-президент отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для личных нужд.

Комментировать приговор он не стал.

В преддверии приговора сотни сторонников бывшего президента собрались возле президентского дворца в Хартуме. В этот район были дислоцированы войска и военная техника, заблокировавшие доступ к дворцу и министерству обороны.

Один из адвокатов Аль-Башира заявил, что защита будет обжаловать приговор. "Судья вынес решение, руководствуясь политическими мотивами, но несмотря на это мы все еще верим в суданскую судебную систему", - заявил он журналистам.

Напомним, что в весны этого года Омар аль-Башир содержался под стражей. В апреле после четырехмесячных протестов в стране произошел военный переворот, в ходе которого президент, который управлял страной 30 лет, был отстранен от власти. Сейчас Суданом управляет правительство и суверенный совет.

Аль-Баширу также предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных протестов, которые привели к его свержению.