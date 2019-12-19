Идлиб: более 20 гражданских погибли в результате бомбардировок

На северо-западе Сирии жертвами российский и асадитских бомбардировок стали по меньшей мере 22 гражданских, включая нескольких детей.

Сирийская гражданская оборона, известная также как «Белые каски», заявила, что во вторник нападениям подверглись более десятка городов и сел в районе Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб. Многие мирные жители были вынуждены бежать в лагеря около турецкой границы.

Ахмед Шейхо, спикер «Белых касок», рассказал, что девять человек погибли в городе Таль Маннис, шестеро убиты в Бидама, и еще пять убиты в Маасаране. Также один человек был убит Аль-Канайес, и еще один в Маар Шамшах.

Среди тех, кто потерял жизни, была жена одного из волонтеров «Белых касок», и трое его детей, добавил Шейхо.

По его словам, бомбили также рынок в городке Маасаран. Десятки людей получили ранения по всему региону.

Бомбардировка начала около 7 утра, говорят «Белые каски».

«Звук бочковых бомб не прекращался весь день». Бомбили гражданских, бегущих из городов и сел около главного шоссе.

По словам «Белых касок» целью этой систематической кровавой кампании является попытка заставить людей уйти из северного региона.