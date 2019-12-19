Ильхан Омар призывает расследовать применение Турцией белого фосфора в Сирии

Член конгресса США, «первая мусульманка-конгрессвумен», Ильхан Омар, призвала расследовать обвинения в адрес Турции, согласно которым турецкие силы на севере Сирии использовали белый фосфор против гражданского населения.

«Мы признаем, что согласно американскому и международному праву, белый фосфор может использоваться как в легитимных, так и в нелегитимных целях. Однако, обвинения от организаций и отдельных лиц на местах, включая Курдский Красный Крест, ясны в этом отношении: Турция использовала его против гражданских, и это подпадает под категорию нелегального использования» - заявила Омар вместе с тремя другими женщинами, членами конгресса, в письме, обращенном к Джеймсу Джеффри, представителю США в сирийских вопросах.

Напомним, что Турция отрицает обвинения, выдвинутые против нее, об использовании запрещенного белого фосфор, токсичного химиката. По словам турецкой стороны, они не только не использовали химическое оружие, но даже не имеют его на вооружении. Несмотря на это, ООН и Организация по запрету химического оружия начали расследование.

Омар считает также, что у Турции не может быть иммунитета из-за ее членства в НАТО. Напротив, США должны серьезно принять эти обвинения во внимание, потому что Турция это член НАТО.

Этот поступок Ильхан Омар несколько удивил наблюдателей, которые отлично помнят, что Омар была единственной демократкой, которая воздержалась при голосовании за санкции против Турции. Ее неоднократно обвиняли в про-турецких позициях, тем более, что она встречалась с Эрдоганом в свое время. Говорили даже, что она так поступила из-за интересов ее родины, Сомали. Также указывали на двойные стандарты Омар — к Турции она относится не так, как к Израилю.

Вполне возможно, что именно эти все обвинения и понуждают Омар занимать более активную позицию по отношению к осуждению Турции в США. Рашида Тлаиб, другая «первая мусульманка в конгрессе», стала одним из спонсоров резолюции о признании геноцида армян. А Омар, которая раньше уже выступала за санкции против стран, применяющих шариатское уголовное права, теперь занялась предполагаемыми турецкими военными преступлениями в Турции.

Очевидно, что публичных «мусульманских» политических деятелей на Западе в первую очередь всегда будут проверять на предмет лояльности (чего не делают с евреями или хотя бы индусами). А следовательно, стоит ждать, что свою лояльность они будут доказывать также, как это делают Омар и Тлайб.





