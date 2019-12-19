Чад: больше десятка рыбаков убиты боевиками "Боко Харам"

Во вторник во время нападения боевиков «Боко харам» на рыбацкую деревню на западе Чада было убито более десятка человек, сообщают правительственные чиновники.

«14 человек погибли, пятеро ранены и 13 пропали без вести в результате нападения» возле деревни Кайга на берегу озера Чад, сообщил в среду агентству AFP Имуя Суабебе, префект региона.

Кайга расположена в болотистом отдаленном регионе, где встречаются границы четырех стран - Камеруна, Чада, Нигерии и Нигерии.

Деревня находится примерно в 60 км от границы с северо-востоком Нигерии, плацдармом для набегов Боко Харам и похищений людей в соседних странах.

«Мы знаем, что здесь всегда есть элементы «Боко харам», перемещающиеся по границе области, и они стоят за этой атакой», - сказал Суабебе.

«Нападавшие сначала пришли небольшой группой, а затем привели подкрепление, чтобы атаковать рыбаков», - добавил он.

Губернатор региона, Ноки Чарфадин, сообщил, что убито по меньшей мере девять человек.

Он рассказал, что атака произошла в «красной зоне, где рыболовство запрещено».

Напомним, что «Боко харам» начали свою вооруженную кампанию в северо-восточной Нигерии в 2009 году, убив десятки тысяч человек и заставив миллионы людей бежать.

Распространение насилия в Чаде, Камеруне и Нигере побудило сформировать региональную военную коалицию для борьбы с вооруженной группой.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно отложил ключевой саммит, посвященный военной операции Франции в Сахельском регионе, до начала следующего года, после того как боевики убили по меньшей мере 71 солдата в Нигере на прошлой неделе.

Саммит первоначально был запланирован на 16 декабря во французском южном городе Пау с участием глав государств Мали, Буркина-Фасо, Чада, Нигера и Мавритании.