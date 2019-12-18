Месут Озил против китайских динозавров

Конфликт с Китаем Месута Озила, немецко-турецкого игрока английского футбольного клуба "Арсенал" - история поучительная во многих отношениях.

Напомним, что Озил, никогда не скрывающий своей тюркско-исламской идентичности, на этот раз публично обвинил власти КНР в геноциде уйгуров, а мусульманские страны в его замалчивании и таким образом в соучастии в этом преступлении.

Руководство "Арсенала", связанное с китайским капиталом массой коммерческих проектов, поспешило отмежеваться от этих заявлений, но власти КНР не сочли инцидент на этом исчерпанным. Они не только обвинили Озила в дезинформированности и дезинформации, но и обрушились на него с репрессиями. Страницы футболиста в соцсетях теперь заблокированы в Китае, а его имя удаляют из поисковиков, как и все, что с ним связано.

Конечно, можно лишний раз посмеяться над маразмом любой коммунистической и вообще тоталитарной системы, нетерпимой к малейшей критике и панически боящейся распространения информации о ней среди подконтрольного ей населения. Но на самом деле, эту ситуацию надо осмыслить серьезно.

Казалось бы, кто такой Озил, чьи слова вызывают такую реакцию у властей второй мировой державы (первая, разумеется, США)? Ну, какой-то футболист. Но нет, мы видим, что реакция на слова "какого-то футболиста" затмевает реакцию КНР на критику по этому вопросу даже со стороны некоторых стран. И это понятно.

Китай - это страна, поднявшаяся благодаря глобализации, предложив мировой экономике роль дешевого сборочного цеха, и связывающая сегодня свой успех с дальнейшем проникновением на рынки разных стран. И желая быть глобальным игроком, китайцы правильно понимают, какую роль в глобальном обществе играют т.н. "селебритиз" или мировые знаменитости - актеры, боксеры, футболисты, гонщики и т.д., и т.п. Нравится нам это или нет, но сегодня воздействие на общественное мнение какой-нибудь певицы с миллионами подписчиков или известного боксера и баскетболиста может в разы превышать воздействие на него известного только в узких кругах профессора, являющегося экспертом в том или ином вопросе. Это, конечно, не означает, что сегодня все решают "селебритиз", а не интеллектуалы - это абсолютно не так, но именно мгновенное воздействие на общественное мнение эффективнее достигается через первых.

Но, дозрев до понимания этого, китайские коммунисты не поняли другого - в том глобальном обществе, частью которого они хотят быть, такие примитивные и пещерные реакции, которые последовали от них на слова этого футболиста, не просто не работают, а работают наоборот, то есть, достигают обратного эффекта.

Как бы в аналогичной ситуации поступили власти, например, США, если бы Озил, скажем, обвинил их в нарушении прав человека в Ираке и Сирии? Да, скорее всего, просто никак - по принципу "мы живем в свободной стране, где каждый пользуется свободой слова". Максимум прокомментировали бы это заявление на каком-нибудь брифинге.

Китайские же коммунистические динозавры кинулись зачищать все, что связано с Озилом, не понимая, что миллионы китайцев уже находятся вне их контроля - как тех, кто постоянно живет в диаспоре, так и тех, кто ездит и работает сегодня по всему миру, имея доступ к любой информации.

Эта история показывает то, о чем мы уже писали, основываясь на опубликованной инсайдерской информации из правящих кругов КНР - этим экономическим и военным гигантом сегодня правят люди, банально боящиеся изменений не только в мире, но и в своей стране, и реагирующие на них самым нелепым образом (https://golosislama.com/news.php?id=37556). Это роднит современный Китай с современной Россией и еще рядом стран с подобными руководителями у власти, но это уже отдельная история.

Второй же вывод, который следует непосредственно из этой истории, заключается в том, что Китай очень даже уязвим, причем, не перед критикой на государственном уровне, а перед критикой со стороны людей, которые в современном мире обладают "мягкой силой". Месут Озил показал, как такая мягкая сила может работать на Ислам и мусульман.

Хотелось бы, чтобы это стало примером для многих обладающих ей, даже не задумываясь об этом, знаменитых мусульман. Достигнув ее во многих случаях запретными или сомнительными, с точки зрения Ислама, способами, пусть они подумают о том, что у них есть возможность принести ему пользу, попытавшись тем самым стереть свои грехи и снискав благодарность как минимум своих единоверцев...