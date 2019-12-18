Президент Татарстана против «башкиротатар»

Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полпредстве республики в Москве заявил, что он против идеи появления идентичности "башкиротатар" в ходе предстоящей в 2020 году всероссийской переписи населения.

По словам президента республики, человек должен кем-то себя ощущать, сообщает "Ъ".

«— Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином», — сказал он.

Минниханов таким образом отреагировал на предложение главного этнолога России, директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова.

Тишков предложил ввести новую этническую группу "татаро-башкир" наряду с татарами и башкирами — для тех, кто имеет отношение к обеим из них. По его же инициативе в "Перечень народов и языков" в качестве отдельных народностей были введены кряшены (крещеные татары), мишари, астраханские, касимовские и сибирские татары.