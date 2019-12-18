Турецкий ресторан в Германии бесплатно кормит бездомных

Владелец турецкого ресторана в Кобленце, Германия, каждый четверг вечером предоставляет бесплатное питание бездомным. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

С 6 часов вечера до 9 вечера по четвергам любой бездомный, который приходит в ресторан Мехмета Йылдырыма, может заказать еду по своему выбору из меню, которое включает в себя донер (кебаб), пиццу и другие блюда. Йылдырым сказал, что бездомные получают точно такое же блюдо, как и их платящие клиенты.

Йылдырым призывает другие рестораны и закусочные в оживленном центре города присоединиться к нему в этом усилии.

«Ни один ресторатор не может сказать мне, что утром он знает, что у него останется вечером. Всегда остается слишком много. Если я раздам ​​еду в четверг, другие (рестораны) могут сделать тоже самое в понедельник или пятницу», - сказал Йылдырым, который делит бизнес со своим братом.

Йылдырым и его брат приехали в Германию в качестве беженцев много лет назад, и по их словам, они часто ложились спать, чувствуя себя голодными. «Может быть, поэтому я вижу бездомных Кобленца другими глазами», - сказал он.

Йылдырым призвал всех, кто хочет что-то отдать, поделиться этим с другими, заявив, что такая практика приносит пользу всем. «Бездомные счастливы. И это совсем не вредит мне. Наоборот, это успокаивает мою душу».