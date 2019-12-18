Конгресс США усиливает давление на Дамаск, Пекин и Москву

Конгресс США во вторник принял законопроект, который усиливает давление на режим Башара Асада, Россию и Китай. Этот законопроект также усложняет для администрации Трампа отказ от обязательств перед союзниками от Европы до Азии.

В рамках законопроекта об оборонной политике, который был принят Сенатом во вторник, налагаются санкции на военных лидеров сирийского режима и других лиц, ответственных за злодеяния, совершенные во время войны в Сирии, а также финансируются расследования военных преступлений и судебное преследование.

Теперь законопроект направляется в Белый дом, а президент Дональд Трамп уже заявил, что подпишет его.

В законопроекте также зафиксировано сильное беспокойство Конгресса по поводу России и Китая, США обязываются оказывать военную поддержку Украине, и администрации Трампа запрещается предпринимать какие-либо шаги по признанию аннексии Россией Крыма. Кроме того, ограничивается способность Трампа вывести США из НАТО или сократить свое присутствие в Южной Корее.

В законопроект включен полный текст так называемого «Закона Цезаря», названного в честь бывшего чиновника сирийского правительства, который сделал тысячи фотографий жертв пыток и других злоупотреблений и вывез их тайно из страны.

«Цезарь» применяет санкции к тем, кто оказывает поддержку военным усилиям режима Асада в сирийской гражданской войне, и предоставляет полномочия государственному секретарю для поддержки организаций, «собирающих доказательства и преследующих тех, кто совершил военные преступления в Сирии».

Закон дает США еще один способ наказать диктатора Сирии Башара Асада и его союзников санкциями. США уже ввели санкции против Асада и ряда его высших должностных лиц, но новый акт позволяет преследовать уже иностранные компании, если окажется, что они поддерживают репрессии.

В прошлом США предлагали скромную поддержку в расследовании потенциальных военных преступлений в Сирии. «Цезарь», кодовое имя сирийского судебно-медицинского фотографа, сумел изменить это, после того как передал снимки, сделанные в период с 2011 по 2013 год. Его информация обнажила масштабы жестоких репрессий асадитского режима.

Чтобы противостоять российской агрессии в Европе, Конгресс увеличил финансирование Европейской оборонной инициативы на 734 млн. Долл. США, которые позволят оплатить военное строительство на континенте и обеспечить финансирование противолодочной войны. Они также возобновили и предоставили Украине помощь в размере 300 млн. долл. США, включая такое вооружение, как крылатые и противокорабельные ракеты.

Законопроект также наложит санкции на компании и правительства, работающие над спорным газопроводом Nord Stream 2, который свяжет Россию и Германию. Представители США считают, что трубопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей.