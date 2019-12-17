О "геях-мусульманах" и британских консерваторах

Внеочередные парламентские выборы в Великобритании довольно долго были одной из ведущих тем мировых новостей, так как от их исхода зависела участь порядком надоевшего всем, но от этого не менее значимого Брексита. Теперь, когда стало ясно, что убедительную победу на них одержали решительные сторонники выхода Великобритании из ЕС во главе с премьером Борисом Джонсоном, эта интрига исчезла и интерес представляют разве что технические детали данного процесса.

Что касается мусульман, то их все это так или иначе тоже затрагивает. "Голос Ислама" не раз писал об отношении двух основных противостоящих партий - Консервативной и Лейбористской как к мусульманам самого Соединенного Королевства, так и к тем или иным мусульманским странам и внешней политике, которую они проводят. Скажем, Бориса Джонсона в самой Британии не раз обвиняли в исламофобии, в частности, за его неуместные выпады в адрес женщин в никабах, но при этом его победу чуть ли не праздновали в Турции - не только из-за его прадеда османа, но и из-за его протурецкой внешнеполитической линии. Его основной конкурент, лидер лейбористов Джереми Корбин, напротив, позиционировал себя как защитник британских мусульман, голоса многих из которых пошли в его копилку. Но при этом он не только противник поставки британского вооружения Турции или Саудовской Аравии, но и сторонник давления на них из-за нарушений прав человека, а кроме того, последовательный лоббист террористической Рабочей Партии Курдистана. Так что, все сложно...

Но есть у всей этой истории еще один аспект, так сказать, нестандартный. Во всех смыслах. То есть, аспект отношения к людям с "нестандартной ориентацией".

Проблема эта уже давно не новая, и все основные политические партии в Великобритании имеют свою позицию как по отношению к мусульманам, так и по отношению к этой категории общества. И обычно это именно два разных вопроса, которые могут пересекаться разве что тогда, когда возникает повод поговорить о "гомофобии" мусульман и их нетолерантности.

Однако на этот раз Борис Джонсон решил объединить два этих вопроса в один. И сделал это проведя в парламент депутата, которого теперь представляют как "первого в мире открытого гея-мусульманина - члена парламента" - Имрада Ахмада Хана.

Конечно, миф об "открытом гее-мусульманине" в данном случае разваливается при наведении на этот "продукт" не то, что лупы, но и элементарном чтении "этикетки". Ведь если этого "джентльмена" и называть открытым кем-то, то никак не мусульманином (которым человек, считающий единогласно запрещенное деяние разрешенным, в принципе быть не может), а ахмадитом. То, что ахмадиты, признающие основателя своего учения Мирзу Гулама Ахмада пророком, нарушая тем самым принцип запечатанного Мухаммадом, мир ему, пророчества, не являются мусульманами, было разъяснено уже не раз. Может ли последователь ахмадизма считать нормальным гомосексуализм - это, конечно, очень интересный вопрос, но к мусульманам он, строго говоря, отношения не имеет.

А вот что имеет отношение к мусульманам, так это явно политический выбор их представителя в парламенте в лице данного "джентльмена". Особенно показательным он выглядит для Джонсона, который судя по нему и его предыдущим репликам, не считает приемлемым для Британии образом мусульманина женщину в никабе, но зато считает им "мужчину нестандартной ориентации". Конечно, делая такой выбор, Джонсон бросает вызов мусульманам. Но не потому что проводит от свой партии в парламент гея - ведь мусульмане Британии в своей массе реалисты и прекрасно понимают, что живут в обществе, полноправной частью которого является и данная категория, а потому удивляться наличию ее представителей в парламенте не приходится. Вызов мусульманам в данном случае заключается в том, что этот гей позиционируется фактически как представитель мусульман, хотя каждый знает, что в мусульманском сообществе Великобритании декларирование такой ориентации, мягко говоря, популярностью не пользуется.

Но если исламофобия британских консерваторов таким образом лишний раз подтверждается, то этого никак нельзя сказать о самом имени, которое они носят - консерваторов. В этот состав парламента Борис Джонсон привел с собой 24 открытых гея, которых СМИ уже назвали "малышами Бориса", что сделало данный состав "самым голубым парламентом мира" ("gayest Parliament in the world"). Если таков выбор британского народа, что тут можно сказать, только при чем тут консерватизм и консервативные ценности? В самой Великобритании Консервативная партия возникла в Викторианскую эпоху, отличавшуюся крайней строгосью нравов, особенно в сфере межполовых отношений - мужчин и женщин, разумеется, так как ни о чем другом не могло быть и речи. Если Джонсон и его "малыши" считают эти ценности устаревшими, ретроградными и анахронистичными, это их дело, но зачем они тогда называют себя консерваторами и в чем заключается их консерватизм?

В действительности, как не раз отмечали многие прозорливые комментаторы, настоящими консерваторами и приверженцами нравов, наиболее близких к классическим британским, сегодня в Великобритании являются как раз мусульмане. Видимо, это и мешает тем, кто под видом консерваторов проводит политику, абсолютно чуждую самому духу консерватизма.

(На фото - Борис Джонсон и его "малыш" Имрад Ахмад Хан)