В Кыргызстане чиновники не будут учиться в Исламской академии

На сайте президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сначала разместили, а потом удалили информацию о том, что в новой Исламской академии слушателями станут чиновники. Об этом сообщило радио «Азаттык».

Информация о создании в Кыргызстане Исламской академии была размещена на сайте главы государства 13 декабря. В тексте говорилось, что «руководители госорганов и МСУ (муниципального самоуправления — прим. ГИ) также станут слушателями лекций академии в целях получения информации о современной религиозной науке, чтобы уметь распознавать различные религиозные радикальные тенденции». 14 декабря на это обратили внимание журналисты.

Вечером 16 декабря в текст на сайте президента были внесены изменения. Вместо слов «руководители госорганов и МСУ» вставлены слова «религиозные деятели». Правка внесена в варианты на русском и киргизском языках. Изначальный вариант сообщения сохранился в кэше.

Напомним, что соглашение об открытии в Кыргызстане Исламской академии было подписано в ходе недавнего визита Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты. Учебное заведение создадут Министерство образования Кыргызстана и международный фонд имени Шейха Мухаммада Зайеда (ОАЭ). Представитель Минобразования Динара Бекташева заявила, что для академии выделят земельный участок площадью полтора гектара неподалеку от города Токмака. Об источниках финансирования учебного заведения пока ничего не известно.

Сам Жээнбеков еще в 2018 году, выступая на конференции «Ислам в современном светском государстве», предложил основать в стране Исламскую академию. «Возникла необходимость обеспечения всех уровней религиозного образования, соответствующего будущему развитию нашего общества», — заявлял президент. Он подчеркивал, что академия будет функционировать под контролем государства.

Кыргызстан считается самым свободным государством Средней Азии в отношении Ислама и религии вообще. В стране беспрепятственно действует множество религиозных объединений, причем даже большинство мусульманским общин не подчиняются Духовному управлению мусульман Кыргызстана. Религиозное образование в стране уже начали внедрять: в июле 2017 года получил лицензию Исламский университет (который с 1990 года функционировал без официальной регистрации), а в июне 2018 года состоялся первый выпуск в теологическом колледже при Киргизском государственном университете.