Турция може признать геноцид индейцев: почему это плохая идея?

Турция может признать геноцид индейцев в США в ответ на решение Сената Конгресса признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала A Haber.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», — сообщил турецкий лидер.

О том, что парламент Турции поддержит признание геноцида индейцев в США, если такая резолюция будет поставлена на голосование, заявил РИА Новости и независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

"Если такой запрос поступит в парламент, то, думаю, решение (о признании геноцида индейцев в США - ГИ) будет принято. Надеюсь, это не только заявление нашего президента, делу будет дан ход, и мы в парламенте обсудим такую резолюцию", - сказал Йылмаз.

Идея признания геноцида коренных американцев в ответ на признание геноцида армян витает в воздухе уже давно, и неоднократно предлагалась даже всевозможными «экспертами», не говоря уже о простых пользователях соцсетей.

Но эта идея плохая. Почему?

Прежде всего потому, что никто Турцию не просит признавать геноцид индейцев. Каким бы очевидно политически мотивированным решением не было признание геноцида армян в Конгрессе США, здесь многие годы присутствует запрос со стороны армянского сообщества. Сама Армения, также как многочисленная армянская диаспора в мире — в том числе в США - требуют признания геноцида армян в 1915 году. Ради этой задачи армяне прилагают усилия — пишут книги и статьи, устраивают конференции, организуют музеи и выставки и т. д. И в конце концов, конгрессмен-демократ, выдвинувший резолюцию о геноциде, выполнял свои обещания данные избирателям в его округе, где проживает много армян.

Ну а что с индейцами? Аборигены США в абсолютном большинстве своем являются гражданами США. Их исторические обиды на американские власти это сугубо внутреннее дело американского общества и они не нуждаются в интернационализации этого вопроса, как нуждаются, например, потомки гереро и нама, подвергшиеся геноциду со сторону Германской империи. Зачем им это, если американские власти и так извиняются за геноцид, а американским индейцам предоставлены самые возможные права и привилегии, о которых только можно мечтать коренным народам? Какой смысл в признании геноцида, если в самих США снимают кассовые фильмы о трагедии индейцев и пишут книги, а иметь индейскую кровь в родословной считается даже престижным?

Зачем индейцам признание геноцида от страны, которая никогда не интересовалась их положением, и чья единственная связь с индейцами проглядывается в английском названии индейки (Turkey), которую едят в День благодарения ? Что это признание может им дать такого, чего бы их собственные активисты и американское гражданское общество не могло бы добиться?

К тому же надо понимать, что индейцы Америки вряд ли являются друзьями Турции. Индейские активисты в основном симпатизируют «курдам», полагая, что борьба левых курдских организаций аналогична их собственной борьбе — автохтоны против колонизаторов. В этом легко убедиться, если просто почитать твиттер аккаунты индейских активистов. Кстати, из четырех индейских членов палаты представителей, лишь один не проголосовал за санкции против Турции и за признание геноцида армян. И то не из любви к Турции, а из верности Дональду Трампу, который считает такое решение преждевременным.

В общем, если турецкий парламент действительно признает «геноцид индейцев», такое решение будет выглядеть глупо и беспомощно. Им не будут довольны сами индейцы, и это никак не заденет США.

Читатель может спросить — хорошо, а как же тогда Турия может правильно отреагировать на признание геноцида армян в сенате? Ответ прост: никак. Решение американского сената это лишь малое последствие широкого кризиса в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. И в первую очередь решать надо проблему именно этого кризиса, а не зацикливаться на спорных исторических вопросах. Если отношения США и Турции улучшатся, это признание может быть столь же легко забыто, как забывают аналогичное признание со стороны России или Венесуэлы. Если же отношения не улучшатся — этот вопрос опять же будет последним, о чем стоит беспокоиться.

В целом остается лишь добавить, что Турция по прежнему делает практически очень мало для адекватного продвижения своей версии событий 1915 года, и еще меньше для освещения колониальных геноцидов и геноцидов мусульман со стороны христианских (и не только, вспомним Китай и Индию) держав, вспоминая о них только в те моменты, когда кто-то вспоминает о геноциде армян.