Итоги 2019 года: рекордно низкое число убитых журналистов

Сорок девять журналистов были убиты по всему миру в этом году, по данным организации «Репортеры без границ». Считается, что это самый низкий показатель смертности журналистов за 16 лет.

В основном журналисты гибли при освещении конфликтов в Йемене, Сирии и Афганистане, заявила во вторник организация в Париже, которая все же предупредила: «Журналистика остается опасной профессией».

Около 80 журналистов в год гибли в среднем за последние 20 лет, сообщает организация, известная под своими французскими инициалами RSF.

Но глава RSF Кристоф Делуар предупредил, что число журналистов, убитых в странах, где предположительно нет войны, все еще остается угрожающе высоким: 10 человек умирают только в одной Мексике.

«Латинская Америка, в которой погибло 14 журналистов на континенте, стала такой же смертоносной, как и Ближний Восток», - сказал он.

Делуар отметил, что хотя падение числа погибших в зонах конфликта является положительной тенденцией, «все больше и больше журналистов убивают за их работу в демократических странах, что является настоящим вызовом демократии».

По данным RSF, в то время как меньше журналистов умирает, тем не менее их все больше оказывается за решеткой.

Около 389 журналистов лишились свободы в 2019 году, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

Почти половина была заключена в тюрьму в трех странах - Китае, Египте и Саудовской Аравии, - которую еще и обвиняют в ужасном убийстве обозревателя Джамаля Хашакджи в саудовском посольстве в Стамбуле в прошлом году.

«Один лишь Китай, который усилил репрессии против уйгурского меньшинства, удерживает треть журналистов в мире», - заявляет RSF.

Между тем, 57 журналистов находятся в заложниках по всему миру, в основном в Сирии, Йемене, Ираке и Украине.

«В этом году не произошло заметного освобождения заложников, несмотря на серьезные события в Сирии». По словам RSF, этот факт заставляет опасаться худшего исхода для многих из похищенных.