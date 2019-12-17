Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за измену

Специальный суд в Пакистане приговорил бывшего военного правителя Первеза Мушаррафа к смертной казни по обвинению в государственной измене и подрыве конституции.

«Первез Мушарраф был признан виновным по статье 6 за нарушение конституции Пакистана», - сказал агентству Reuters сотрудник министерства юстиции Салман Надим.

Суд по измене Мушаррафа начался в 2014 году. Его обвиняют в введении чрезвычайного положения 3 ноября 2007 года.

Мушарраф, находящийся в добровольном изгнании в Дубае, пока не прокомментировал решение суда. Но он отрицал все обвинения в прошлом.

Его действия в 2007 году лежат в центре дела об измене 76-летнего бывшего президента. 3 ноября того года Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и арестовал ряд высокопоставленных политических лидеров и судей.

Кризис был спровоцирован в марте 2007 года попыткой Мушаррафа отстранить от должности тогдашнего председателя Верховного суда Ифтихара Мухаммеда Чодри, что впоследствии было признано Верховным судом незаконным. Эта попытка вызвала массовые протесты со стороны юристов по всей стране, к которым впоследствии присоединились политические партии и другие группы.

Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Он находился у руля Пакистана в течение девяти лет, а затем был свергнут, когда его политическая партия потерпела поражение на всеобщих выборах.

Он родился в старом городе Нью-Дели в 1943 году, за четыре года до раздела индийского субконтинента на Индию и Пакистан. Вскоре после разделения его родители уехали из Дели в южный пакистанский город Карачи, убежище для миллионов людей, покинувших северную Индию ради недавно созданной мусульманской нации Пакистана.

Сын профессионального дипломата, Мушарраф вступил в пакистанскую армию в 1964 году, будучи офицером он принимал участие в войнах его страны с Индией в 1965 и 1971 годах. Он быстро поднялся по служебной лестнице, а в 1998 году премьер-министр Пакистана Наваз Шариф назначил его главнокомандующим армией.

Мощные вооруженные силы Пакистана правили страной примерно половину ее 72-летней истории, и эта позиция считается одной из самых влиятельных в стране.