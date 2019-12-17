Ливан: шииты подрались с силовиками

Ливанские силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников шиитских группировок «Хизбаллы» и «Амаль», которые пытались штурмовать площадь в Бейруте в ответ на видео, в котором оскорблялись последователи шиизма.

Видео, которое разожгло такие страсти в стране, предположительно было снято ливанским эмигрантом-суннитом из северного города Триполи, и опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что в этом видео оскорбляются религиозные деятели шиитов в стране.

Сотни молодых людей на мотоциклах, размахивающих партийными и религиозными флагами, собрались в центре Бейрута во вторник. Они скандировали «Шиа, Шиа» и жгли шины. По словам очевидцев, они также бросали камни и фейерверки в стоявших поблизости силовиков.

По данным агентства гражданской обороны, в столкновениях пострадали более 60 человек.

Игнорируя призывы политиков к сдержанности, молодые люди пытались прорваться через кордон безопасности, чтобы штурмовать площадь, на которой антиправительственные демонстранты установили палатки в рамках многонедельной акции протеста.

В непосредственной близости от главной дороги, соединяющей восточную и западную части столицы, десятки молодых людей жгли шины, громили офисные здания и сожгли несколько автомобилей.

Протестующие, стоящие на площади, в прошлом уже подвергались нападениям шиитских групп, возмущенных лозунгами против их политических лидеров, хотя насилие во вторник носило явно межконфессиональный характер.

Между тем, по сообщениям местного телевидения, в преимущественно суннитском городе Сайда на юге Ливана группы молодых людей в масках ворвались на главную площадь, где они подожгли несколько палаток, установленных демонстрантами.

Напомним, что Ливан охвачен исторической волной протестов с 17 октября, которая привела к отставке Саада аль-Харири с поста премьер-министра, на фоне худшего экономического кризиса в стране со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

Более семи недель после ухода Харири политики не могут договориться о новой администрации, несмотря на углубление финансового кризиса.

Протестующие призывают к созданию правительства технократов, а не политиков из правящего класса, чтобы помочь возродить разрушенную экономику страны.

Здесь стоит отметить следующее — очень многие наблюдатели вдохновляют протестной волной в Ливане, и утверждают, что Ливан «наконец-то созрел», чтобы отменить свою систему политическую систему конфессионализма, при которой организация государственной власти делится в соответствии с делением общества на религиозные общины. Об этом говорят сами протестующие, дескать, ливанцы устали от сектантского разделения и мы готовы к «нормальному» гражданскому обществу. Однако, случай с шиитами показывает, что такое заявление может быть еще очень преждевременным.