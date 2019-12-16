Муфтия Дагестана наградили орденом РПЦ

Патриарх Кирилл подписал указ о награждении муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева орденом «славы и чести», сообщает "Интерфакс".

Поводом для награждения стало 60-летие муфтия и 25-летие единого муфтията республики. Таким образом РПЦ оценила заслуги главы Духовного управления мусульман Дагестан.

Об этих заслугах высказался и многолетний «эксперт-исламоед» русского информационного поля:

"Мы знаем, какой вклад внес уважаемый Ахмад-афанди в защиту Дагестана от террористов, как рисковал жизнью и терял сподвижников. Он помогал сохранить православную общину республики и всегда откликался на призывы о помощи", - заявил член экспертного совета по взаимодействию с исламским миром при патриархе Роман Силантьев.

В общем, тот случай, когда награда нашла своего героя.