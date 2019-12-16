День независимости Казахстана: десятки человек задержаны

Десятки активистов в ряде казахстанских городов были задержаны утром в понедельник, 16 декабря, в день возможных митингов, сообщает «Фергана».

Так, полиция задержала около 10 участников несогласованной акции в Алма-Ате, приуроченной ко Дню независимости Казахстана.

Задержания начались в конце митинга, когда его участники — несколько десятков человек — прошли маршем по улицам города. На пересечении улицы Карасай батыра и проспекта Абылай хана дорогу им перегородили сотрудники полиции. Часть участников марша попыталась убежать, за ними погнались стражи порядка. СМИ сообщают, что задержания продолжаются.

В Алма-Ате 16 декабря состоялись два митинга — у монумента Независимости и памятника жертвам декабрьских событий 1986 года. В финале их участники пошли маршем в «нижнюю часть» города, по дороге исполнив гимн Казахстана.

В центре Нур-Султана мирное шествие, в котором участвовало около сотни человек, также было остановлено полицией, передает «Азаттык». Людей, следовавших по тротуару, предположительно, к зданию администрации президента Казахстана, задержали. Десятки сотрудников спецподразделения затолкали их в автозаки.

С самого начала шествие сопровождал полицейский патруль, а также пресса и наблюдатели. Позади митингующих двигалась вереница автозаков. Некоторые участники шествия скандировали лозунги, в том числе «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»).

Напомним, что 16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. Эта дата совпадает с 33-летием массовых демонстраций в Алма-Ате, когда казахская молодежь выступила против назначения руководителем советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, и восьмой годовщиной событий в городе Жанаозене, где в 2011 году власти подавили забастовку нефтяников, в результате чего погибли, по официальным данным, 17 человек.