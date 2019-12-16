В отношениях Катара с соседями есть "небольшой прогресс"

Министр иностранных дел Катара заявил в субботу, что в усилиях по примирению между Катаром и некоторыми его соседями достигнут "небольшой прогресс".

Комментарий прозвучал через несколько дней после того, как премьер-министр шейх Абдуллах ибн Насер Аль Тани отправился в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на заседание Совета сотрудничества стран Залива в этом году, на фоне растущих надежд на прекращение двухлетней блокады.

Премьер-министр является самым высокопоставленным представителем Катара, отправленным в КСА с 2017 года, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали все дипломатические и транспортные связи с Катаром.

Выступая на форуме в Дохе, министр иностранных дел шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль-Тани заявил агентству Reuters, что на встречах между региональными лидерами был "небольшой прогресс, лишь небольшой прогресс".

Министр финансов Али Шериф аль-Эмади добавил, что Катар остается "большим сторонником ССАГПЗ ".

Ожидается, что переговоры по выходу из конфликта продолжатся, говорят аналитики.

Хотя Саудовская Аравия, похоже, придерживается более примирительного подхода, некоторые из ее партнеров по блокаде не хотят отступать.

«Прекращение конфликта в Персидском заливе - это постепенный процесс взаимодействия и диалога, а не что-то, что можно решить только на одной встрече на высшем уровне», - заявил AFP Кристиан Ульрихсен, сотрудник Института Бейкера в США, ранее на этой неделе.

Самуэль Рамани, доктор наук из Оксфордского университета, добавил: «Нормализация Саудовской Аравии с Катаром, вероятно, произойдет без серьезных уступок со стороны Дохи».

«Вполне возможно, что Катар может сократить свои связи с Братьями-мусульманами*, но он, безусловно, не планирует сокращать свои дипломатические отношения с Турцией и Ираном, поскольку доверие между Дохой и другими странами ССАГПЗ было серьезно подорвано».

* - запрещены в РФ